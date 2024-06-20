Англія з голом Кейна не змогла здолати данців і втратила шанс достроково виграти групу: відеоогляд матчу Євро-2024

У четвер, 20 червня, слідом за матчем Словенія — Сербія (1:1) було зіграно ще один поєдинок у групі С чемпіонату Європи з футболу, який проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

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Євро-2024. Група С. 2-й тур

Данія — Англія — 1:1

Голи: Юльманн (34) — Кейн (18).

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Зустріч у Франкфурті розпочалася з хвилини мовчання на згадку про Герхарда Айгнера, генерального секретаря УЄФА, що пішов з життя у віці 80 років, з 1989 по 2003 рік.

Данці, звичайно ж, пам'ятали, хто не пустив їх у фінал Євро-2020 і були не проти помститися родоначальникам футболу. Але у підопічних Гарета Саутгейта щодо цього були свої плани, адже перемога у Франкфурті не лише достроково виводила Англію до 1/8 фіналу, а й гарантувала перше місце у групі.

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І на 18-й хвилині найкращий бомбардир «Трьох левів» в історії, форвард «Баварії» Кейн вивів англійців уперед — 1:0. До речі, Харрі вже забив на великих турнірах збірних 13 м'ячів, стільки ж, скільки Уейн Руні та Майкл Оуен разом узяті.

Хай там як, але у футболках збірної Данії, яка зіграла у першому турі внічию зі словенцями (1:1), теж «не стій, хто йде» грають. На 34-й хвилині це підтвердив півзахисник «Спортинга» Юльманн, який зрівняв рахунок шикарним дальнім «пострілом» — 1:1. До речі, ніхто не міг влучити у ворота англійців у груповому турнірі Євро з 2016 року, коли відзначився легендарний валлієць Бейл.

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З великою ймовірністю Англія вже в плей-оф. Ось тільки з якого місця?

Становище команд: 1. Англія — 4 очки; 2. Словенія — 2; 3. Данія — 2; 4. Сербія — 1.

У вирішальному, 3-му турі в квартеті С 25 червня зіграють: Англія — Словенія та Данія — Сербія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитись у прямому ефірі поєдинок Євро-2024 Словаччина — Україна.

Фото ЕРА

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