«Це вульгарно»: мережа обурена новим кліпом Дорофєєвої

Популярна співачка Надя Дорофєєва випустила нову пісню та кліп до неї під назвою «Хартбіт». Слова нової роботи Надя написала разом зі своїм чоловіком Міхайлом Кацуріним. Кліп зняла українська режисерка зі світовим ім’ям Таня Муіньо. Нагадаємо, нещодавно Таня зняла і кліп для першого чоловіка Дорофєєвої, співака Дантеса.

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«Слухай своє серце та мій „Хартбіт“, — закликала Дорофєєва на своїй сторінці у соціальній мережі до прослуховування. — Відкриваю вам першу пісню з нового повноформатного альбому, який вийде восени. „Хартбіт“ — танцювальний та дуже чуттєвий трек, наповнений найвідвертішими жіночими почуттями: від авторського тексту — до відео».

У кліпі знявся англійський танцор та модель Самюел Ділкс. Надя декілька разів змінює наряд та показує велику пристрасть. Але не всі коментатори оцінили нову роботу співачки, особливо її образ та задум кліпу.

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«Пісня вау, — написали враження. — Але про що кліп?«

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«Неймовірно — це те, що робить наше ЗСУ, — підкреслили у коментарях. — А тут нічого неймовірного нема. Люди, ви такі коментарі пишете — голос гарний, але як це вульгарно. Її рухи, одяг… хто трішки старшого віку, зрозуміють, що я пишу. А малі, їм все супер- це зрозуміло!!! У нас немає культури спілкування і таланту у суспільстві!!! Таке враження, що чим вульгарніше і відкритіше — тим краще. Скоро пані Надя гола буде у кліпі!»

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«Як для мене, твої пісні однотипні (не хейт)», — зауважив шанувальник.

Нагадаємо, раніше популярні співаки вразили дуетом.

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