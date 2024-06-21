Ароматна домашня приправа: таку ви не купите в магазині
Сьогодні в магазинах стільки приправ, що очі розбігаються. Але домашня є домашня. І головна її перевага в натуральності. А натуральність — це наше здоров'я. Тому варто витратити трохи часу та зусиль, щоб приготувати таку приправу в домашніх умовах.
Зараз зелені так багато на ринку та на городі. Іноді вона навіть у надлишку — і не знаєш, що з нею робити. Приготувати ароматну приправу із зелені — чудова ідея.
Зробіть це — не пошкодуєте.
Рецептом ароматної приправи із зелені поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт салату з фетою та ожиною.
- Використовуйте цедру цитрусових без білої частини, оскільки вона гірчить, — радить Елла Іванова. — Замість цедри мандаринів можна використовувати цедру апельсинів. Додавайте приправу до улюблених страв. Це так смачно й ароматно!
Ароматна домашня приправа
- 250 г солі
- 100 г зелені (рукола, кріп, петрушка)
- 2 зубки часнику
- Цедра одного лимона
- І цедра двох мандаринів
Подрібнюємо все в блендері, викладаємо тонким шаром на пергамент і сушимо при 80 градусах у духовці до готовності.
Поміщаємо в баночку.
Нагадаємо рецепт смачних вареників із черешнею.
Фото з альбому Елли Іванової71
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