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Ароматна домашня приправа: таку ви не купите в магазині

22:26 22 червня 2024
домашня приправа

Сьогодні в магазинах стільки приправ, що очі розбігаються. Але домашня є домашня. І головна її перевага в натуральності. А натуральність — це наше здоров'я. Тому варто витратити трохи часу та зусиль, щоб приготувати таку приправу в домашніх умовах.

Зараз зелені так багато на ринку та на городі. Іноді вона навіть у надлишку — і не знаєш, що з нею робити. Приготувати ароматну приправу із зелені — чудова ідея.

Зробіть це — не пошкодуєте.

Рецептом ароматної приправи із зелені поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт салату з фетою та ожиною.

- Використовуйте цедру цитрусових без білої частини, оскільки вона гірчить, — радить Елла Іванова. — Замість цедри мандаринів можна використовувати цедру апельсинів. Додавайте приправу до улюблених страв. Це так смачно й ароматно!

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Ароматна домашня приправа

  • 250 г солі
  • 100 г зелені (рукола, кріп, петрушка)
  • 2 зубки часнику
  • Цедра одного лимона
  • І цедра двох мандаринів

Подрібнюємо все в блендері, викладаємо тонким шаром на пергамент і сушимо при 80 градусах у духовці до готовності.

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Поміщаємо в баночку.

Нагадаємо рецепт смачних вареників із черешнею.

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Фото з альбому Елли Іванової

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