Масштабний блекаут на Балканах: що відбувається

Проблеми зі світлом є не тільки в Україні. Сьогодні їх відчули й на Балканах, де температура наблизилася до 40 °C.

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Більша частина Адріатичного узбережжя Хорватії, а також Албанія, Чорногорія та Боснія залишились без електроенергії. Про це пише Reuters та повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що столиця Боснії і Герцеговини Сараєво, міста Баня-Лука і Мостар знеструмлені. Також повідомляється про відключення електроенергії по всій країні. У Сараєво не працюють ні трамвайні, ні тролейбусні маршрути.

«Майже вся територія Чорногорії знеструмлена через перебої в роботі мережі», — йдеться у повідомленні чорногорських електромереж CEDIS.

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Албанський телеканал Top Channel повідомив, що низка міст, включаючи столицю Тирану, залишилися без електрики. Повідомляється, що причиною знеструмлення стала несправність інтерконектора в Чорногорії.

В Хорватії, за даними HRT, не працює інтернет, світлофори, люди застрягли в ліфтах. Без світла залишилися Спліт, Оміш, Дубровник та багато інших міст.

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Зокрема, у Спліті зупинився рух транспорту після того, як світлофори перестали працювати. По всьому місту було чутно сирени машин швидкої допомоги.

Енергокомпанія HEP заявила, що відключення в деяких частинах країни було спричинене «міжнародним збуренням, яке вплинуло на кілька країн».

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Щодо українських проблем з електрикою, то енергетики запевняють, що покращення ситуації очікується у серпні. Причина — завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках. Також зменшиться кількість об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Але вже зараз в уряді оптимізували перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії.

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