«Спекулює на ЗСУ»: військового обурили тисячі бордів з піаром Порошенка

Тисячі біг-бордів вартістю мільйони гривень з рекламою фонду Порошенка по всій країні — недоречний піар лідера «Європейської солідарності» та спекуляція на ЗСУ, вважає український військовий Олексій «Сталкер».

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«Біг-борди з політичною рекламою Порошенка захопили всю країну. На них він піарить себе та свій фонд, показуючи, як сильно він допомагає армії. Сотні бордів тільки в одному Києві, але нащо така кількість, вже вибори почалися? Бюджет цієї піар-акції — мільйони гривень, дуже дивно, чому інші великі фонди так не роблять? Може, вони чогось не знають або не розуміють, як треба піаритися на допомозі ЗСУ, щоб на виборах перемогти…» — написав військовий.

На думку «Сталкера», піар Порошенка на ЗСУ виглядає цинічним.

«Мені реально тяжко усвідомити, навіщо лідеру «Євросолідарності» викидати мільйони на рекламу себе, якщо і так всі пам’ятають, що він з кумом Свинарчуком нормально так заробив грошенят на оборонці, навіть Медведчуку довелося трубу віддати, щоб той не сумував без грошей. Так цинічно це виглядає, що, з однієї сторони, грабував країну впродовж 20 років на різних посадах, а зараз їздиш з десятками камер, щоб показати який ти «волонтер», — зазначає захисник.

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За його словами, допомогу фронту можна надавати й без піар-кампанії та спекулюванні на ЗСУ.

«Зрозуміло, що Порошенко вже мріє про вибори, але піариться на армії, щоб потім знову прийти і грабувати цю армію, — це ж смішно. Спробуй без реклами та камер просто купити дронів, як це роблять інші великі фонди, а ми спробуємо повірити, що ти це робиш без політичної вигоди», — додав військовий.

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Раніше у НАЗК повідомляли, що Порошенко у 20 разів збільшив дохід під час війни та половину з доходів за 2023 рік вивів за кордон.

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