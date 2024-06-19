«Ми обоє це переживали»: популярні співаки вразили дуетом

Популярні музиканти KOLA та Міша Крупін випустили романтичну пісню «Тюльпани» та кліп на неї. Цей дует народився вперше, й шанувальники музикантів у соціальних мережах у захваті від звучання голосів. Нагадаємо, раніше KOLA вже неодноразово співала у дуетах з популярними авторами.

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«Тюльпани» — це історія про кохання та пошук гармонії в душі заради майбутнього, яка, сподіваємось, знайде відгук у ваших серцях, — написала співачка, презентуючи пісню. — Це наш перший спільний трек, і ми намагалися передати у ньому всю глибину почуттів та емоцій, які виникають у стосунках після конфліктів. Ми з Мішею хотіли відтворити двох героїв пари, які ще й досі кохають, але вже розуміють, що разом бути неможливо, сподіваюсь нам вдалося, адже кожен з нас колись переживав ці емоції".

Співачка написала, що для неї з Михайлом це особисті історії.

«Ми обоє з Харкова, обоє, хто переживав ці емоції у своєму рідному місті і не тільки, обоє з добрими серцями! — зізналась KOLA. — Ми віримо, що ця пісня буде допомагати у складні часи кожній українській сімʼї та парі, нехай всі будуть разом, матимуть повагу та бережуть одне одного!»

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Шанувальники музикантів поділилися своїми враженнями від нової роботи.

«Боже, люди, невже з таким крутезним контентом ще й досі хтось слухає пісні наших недалеких сусідів?!» — ставили питання у відгуках.

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«Обожнюю!!! — не стримували емоцій. — Яка пісня, який кліп!!! Харківʼяни — Ви найкращі, пишаюся!!!»

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«Підтримуємо наших талановитих українських виконавців», — запевнили у коментарях.

Нагадаємо, Міша Крупін оголосив про закриття свого гурту.

«ФАКТИ» також розповідали, що KOLA таємно вийшла заміж за іноземця.

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