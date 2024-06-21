Польща пропустила тричі та капітулювала перед Австрією: відеоогляд матчу Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, матчем у Берліні стартував 2-й тур у групі D чемпіонату Європи з футболу, який триватиме у Німеччині до 14 липня.

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Євро-2024. Група D. 2-й тур

Польща — Австрія — 1:3

Голи: Пьонтек (30) — Траунте (9), Баумгартнер (66), Арнаутович (79, з пенальті).

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У чаші «Олімпіаштадіону» у столиці Німеччини зійшлися невдахи стартового туру поляки (поступилися Нідерландам — 1:2) та австрійці (програли Франції — 0:1. Тож для обох збірних це був чи не останній шанс продовжити боротьбу за вихід із групи.

Краще цим шансом скористалися австрійці, які відповіли на точний удар Пьонтека голами Траунте, Баумгартнера та Арнаутовича. Не допоміг Кадрі і легендарний форвард Левандовські, який вийшов на заміну після травми та провів свій 151-й поєдинок за національну команду. Польща, якій ще грати з Францією, швидше за все, поїде додому.

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0:1 Траунте (9-а хв.)

1:1 Пьонтек (30-а хв.)

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1:2 Бумгартнер (66-а хв.)

1:3 Арнаутович (79-а хв., з пенальті)

Становище команд: 1. Нідерланди — 3 очки (1 матч); 2. Франція — 3 (1); 3. Австрія — 3 (2); 4. Польща — 0 (2).

Ще в одному поєдинку у групі цього ж дня (о 22:00) в Лейпцигу зіграють Нідерланди та Франція.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна перемогла словаків та відсвяткувала перший успіх на Євро-2024.

Фото ЕРА

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