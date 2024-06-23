Зараз Вікторія та Девід Бекхеми справляють враження ледь не ідеального подружжя: вона піклується про трьох дітей та створює нові модні колекції, він — зустрічається зі знаменитостями та вирощує городину.

ВІДЕО ДНЯ

Після виходу документального фільму про футболіста шанувальники дізнались, що так було не завжди, і сім'я була під загрозою розпаду, коли у Девіда була «інтрижка» з асистенткою Ребеккою Лус.

Тоді Вікторії і Девідові вдалося подолати кризу. Але, виявляється, Ребекка була не єдиною жінкою, з ким зірка футболу зраджував дружині! Журналіст Том Бауер видав книгу «Будинок Бекхемів: гроші, секс та влада», в якій стверджує, що ексфутболіст зраджував Вікторії як мінімум із п'ятьма жінками! Про це пише Life&Style з посиланням на свіжооприлюднений фрагмент книги.

Одна з жінок — Сара Марбек — підтвердила таємний роман зі знаменитістю, який тривав два роки, з 2001-го до 2003-го. А як доказ надала відверті повідомлення від футболіста. «Я просто уявляю тебе в душі, і мені хочеться намилювати тебе дедалі нижче»; «Я хотів би побачити тебе на ліжку оголеною. Ти знаєш, що в тебе найкращі губи, які я коли-небудь цілував?» — кажуть деякі з цих смс.

РЕКЛАМА

Крім того, Сара розсекретила прізвиська, які Девід для них вигадав: Пітер Пен і Дінь-Дінь. А ось дружину футболіст називав Венді. Бекхем закликав Марбек бути обережнішим, тому що вона «має пам'ятати про Венді» (так, перегляд «Пітера Пена» вже ніколи не буде колишнім).

Автор книги згадав про ще одну коханку Девіда Бекхема — Селіну Лорі. Вона поділилася, що 2002 року зустрілася з футболістом у барі готелю в Данії — і вже о 4-й ранку опинилася у нього в номері. «Він мене зачарував. Він мав чарівний шарм», — цитує її слова журналіст. Селіна додає, що якоїсь миті вона зрозуміла: одружений Девід регулярно знайомиться з дівчатами після матчів — і це здається йому абсолютно нормальним.

РЕКЛАМА

На думку авторів видання, коли книгу буде опубліковано повністю, вона буде здатна зруйнувати міф про «ідеальну та щасливу родину» Бекхемів.

Хоча, судячи з відносин між Девідом і Вікторією, чоловіку-зраднику багато може «сходити з рук».

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», знаменита британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем 17 квітня гучно відзначила 50-річчя. Вона влаштувала шикарну вечірку у приватному клубі Oswald's.

136

Читайте нас у Facebook