Помер до приїзду швидкої: в Одесі водій Toyоta збив на смерть 9-річну дитину

В той час, коли ворог завдавав нових ударів руйнівними авіабомбами по Харкову, в Одесі розслідували наїзд водія на 9-річного хлопчика, який перетинав дорогу в невстановленому для цього місці.

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Про інцидент повідомила пресслужба Одеського районного управління поліції.

Аварія сталась на вулиці Михайла Грушевського. Від отриманих травм хлопчик загинув до приїзду швидкої допомоги. На місці ДТП на даний момент працюють ювенальні поліцейські територіального підрозділу поліції, патрульні, а також слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП Одещини.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії. Також водія Toyоta перевірять на стан алкогольного та наркотичного спʼяніння

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«Вкотре закликаємо водіїв бути уважними та обережними за кермом, а батьків — контролювати дітей і нагадувати їм правила дорожнього руху», — зауважили поліцейські.

Нагадаємо також про жахливе ДТП, яке днями сталося з маленькими українцями у Румунії — там автобус із десятками підлітків зіткнувся з вантажівкою.

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Фото поліції

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