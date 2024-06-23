Попелиця на огірках: як боротися зі шкідниками

Червень — ідеальна пора для роботи на дачі з усією городиною, в тому числі і огірками. Але ніяке підживлення не спасе врожай, якщо одночасно не проводити боротьбу з шкідникам, включно з ненажерливою попелицею, попереджає спеціалізований сайт.

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На огірках, як правило, селиться баштанна попелиця. Шкідник відрізняється невеликими розмірами до 2 мм, але при цьому він дуже плідний і може за лічені дні окупувати всі грядки на дачній ділянці.

Попелиця проколює пагони і листя огірків, висмоктуючи з них соки. Після цього зростання кущів сповільнюється, падає плодоутворення, рослини сохнуть і вмирають. Попелиця може переносити небезпечні вірусні захворювання, які також призводять до втрати врожаю.

Ознакою появи попелиці на огірках є закручування країв листя вниз, викривлення і деформація верхівок пагонів. Помітити тлю на огірках можна, перевернувши лист, вона селиться на його нижній частині.

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Почавши боротьбу з попелицею, потрібно звертати увагу на мурах, що оселилися поруч із грядкою. Часто вони є переносниками попелиці.

Народні засоби боротьби з попелицею на городі:

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Знищити попелицю на огірках можна з допомогою гірчичного порошку. Розчин готують наступним чином: 100 грам порошку залити 3 літрами окропу і настояти протягом 5−6 годин, періодично перемішуючи розчин. Після осідання гірчиці на дно жовту прозору рідину зливають, додають 5 ст. ложок рідкого господарського мила, 3 ст. ложки соняшникової олії і розводять ще 7 літрами води. Потім уражені рослини обприскують з пульверизатора.

Дієвий і простий спосіб позбавлення від попелиці — це содовий розчин. В 10 літрах води слід розчинити 50 грамів соди (приблизно 3 ст. ложки), додати 5 ст. ложок рідкого господарського мила і 3 ст. ложки соняшникової олії.

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Добре зарекомендував себе в боротьбі з попелицями на огірках нашатирний спирт. На відро води потрібно взяти 50 мл 10% нашатирного спирту і знову додати в розчин господарське мило і соняшникову олію.

При нападі попелиці на огірки можна використовувати оцет. Розчин для обробки готується так: 1 ст. ложку оцтової кислоти розчиняють в 1 літрі води, туди ж додають миючий засіб (7−10 крапель) або 1 ст. ложку натертого господарського мила.

Крім народних методів боротися з попелицею, трипсами та павутинним кліщем можна за допомогою препаратів, але виключно таких, які не мають тривалого терміну очікування.

Аграрій з Київської області Валерій показав, як саме він оброблює огірки у ці дні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як самостійно зробити крапельний полив на дачі чи городі.

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