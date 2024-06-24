Будь-яка ескалація в регіоні з боку КНДР, яка підтримує війну путіна проти України, спричинить реакцію Китаю, а також США. У Китаю є важелі тиску на Північну Корею. Вони економічні. А позиція США залежатиме від того, хто буде головувати в Білому домі. У будь-якому разі переговори стосуватимуться ядерного потенціалу КНДР. Так вважає головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко.

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«Китай не буде просто дивитися на те, як розвиваються події в регіоні, і спробує втягнутися в цей конфлікт, що для нього дуже малоприємна ситуація. Тому, ймовірно, якісь переговори він буде вести. Китай зараз намагається залучатися до регіонального порядку денного», — зазначила вона.

На її думку, в Китаю сьогодні дійсно є інструменти впливу й тиску на КНДР, хоча відносини між ними досить прохолодні.

«У КНДР рівень довіри до Китаю дуже невисокий. КНДР всіляко намагається продемонструвати свою самостійність, але саме Китай забезпечує виживання Північної Кореї коштом торгівлі. Китай поки що дистанціюється, спостерігає за цією двосторонньою взаємодією», — пояснила експертка.

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Вона додала, що Північна Корея не зацікавлена в тому, щоб ескалувати ситуацію з тієї простої причини, що основне завдання північнокорейського керівництва — забезпечити виживання режиму:

«Будь-яка ескалація ситуації, найімовірніше, призведе до неминучого переформатування переговорного процесу, особливо якщо в Білий дім повернеться Дональд Трамп. Його політику щодо Північної Кореї складно буде передбачити, але саме Дональд Трамп був тим американським президентом, який зустрічався з Кім Чен Ином у Ханої на двосторонніх самітах, тиснув йому руку».

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Нинішній формат переговорів, який існував донедавна, а саме шестисторонній формат, до якого входили США, Південна Корея, Японія, росія, Китай і КНДР, уже застарів, додала експертка.

«росія не може претендувати на те, щоб брати участь у такому процесі, — запевняє Аліна Гриценко. — Тому будуть вести з КНДР переговори й сторони намагатимуться знайти якийсь компроміс. Північна Корея навряд чи відмовиться від ядерного потенціалу. Але в обмін на надання фінансування та економічної допомоги може йтися про те, щоб скоротити цей потенціал кількісно і накласти деякі обмеження на його розвиток і розробку».

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Раныше повідомлялося, що росія зупинила санкції ООН проти Північної Кореї.

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