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Суспільство та люди

Чи може працівник обирати банк для отримання зарплати: юрист дав пояснення

21:34 24 червня 2024
зарплата

Багатьом знайома ситуація, коли на підприємстві примушують працівників отримувати заробітну плату в банку, який обрало керівництво. Не береться до уваги, чи зручно для працівників розташовані банкомати, чи задовольняють їх тарифи, чи може банк надати кожному працівникові потрібні саме йому додаткові послуги. А чи може працівник вільно обирати банк, через який отримувати заробітну плату, пояснив адвокат Олександр Головченко.

«Статтею 22 Закону України „Про оплату праці“ визначено, що суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективними договорами. За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця», — зазначає Олександр Головченко.

Адвокат каже: забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.

«Таким чином, законом не передбачено обов’язку працівника укладати договір про відкриття рахунку для виплати заробітної плати з банком, вказаним роботодавцем. У разі звернення працівника до суду договір, який працівник вимушено уклав з банком під примусом роботодавця, може бути визнаний недійсним», — констатує Олександр Головченко.

Раніше експерти дали поради, що робити, якщо людину попередили про скорочення та жодної посади не запропонували.

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