Під час воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику: що треба знати про відпустки за свій рахунок

Окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або, як в народі кажуть, за свій рахунок. Відповіді на найпоширеніші запитання про такі відпустки дали в «Юридичному пораднику для ВПО».

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«Відпустка без збереження заробітної плати надається не в обов'язковому порядку. За загальним правилом все залежить від категорії, до якої відноситься працівник. Так, відповідно до ст. 25 Закону «Про відпустки», така відпустка в обов'язковому порядку надається, зокрема:

одинокій матері/батькові;

чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці;

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матері/батькові (в т.ч. прийомним)/опікуну/дідові/бабі, якщо дитина відповідно до медичного висновку потребує домашнього догляду;

працівникам з інвалідністю;

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працівникам, які одружуються;

працюючим пенсіонерам;

працівникам, які вступають або навчаються, сумісникам на час їх перебування у відпустці за основним місцем праці тощо".

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Всім іншим працівникам, додають юристи, відпустка за свій рахунок може надаватися за згодою роботодавця, проте під час воєнного стану діють окремі особливості.

«Якщо працівник знаходиться частину календарного місяця у відпустці без збереження зарплати та його дохід у вигляді заробітної плати за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня — 7 100 грн, з 1 квітня — 8 000 грн), то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску. Якщо ж працівник знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати повний календарний місяць, ЄСВ НЕ нараховується, оскільки відсутня база нарахування єдиного внеску. Роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, тоді як в мирний час така відпустка не може перевищувати 30 календарних днів на рік. За заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу ВПО, роботодавець в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але НЕ більше 90 календарних днів».

Також юристи зазначають, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що нардепи ухвалили новий закон про відпустки.

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