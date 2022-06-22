Що робити, якщо людину попередили про скорочення та жодної посади не запропонували: поради експертів трудового права

Хоча повномасштабна війна росії проти України триває вже четвертий місяць, досі у роботодавців та й самих працівників виникає чимало запитань щодо подальшої роботи та умов праці. Чи передбачає законодавство України особливі вимоги до організації праці саме в умовах воєнного стану? Експерти з трудового права Вищої ради адвокатури НААУ дали відповіді на найпоширеніші запитання.

— Буває так, що людині вручили попередження про скорочення. Жодної посади не запропонували, вказавши, що рівнозначних посад не має. Що робити у цьому випадку? Роботодавець одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку зі скороченням чисельності зобов'язаний запропонувати працівникові всі наявні вакантні посади, які він може обіймати відповідно до своєї кваліфікації. Оскільки обов'язок з працевлаштування працівника покладається на власника з дня попередження про звільнення до дня розірвання трудового договору, роботодавець є таким, що виконав цей обов'язок, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з'явилися на підприємстві протягом усього періоду та існували на день звільнення. Роботодавець не зобов’язаний пропонувати вищу посаду, яка не відповідає кваліфікації посади, яку скорочують. Працівник може звернутись до роботодавця із запитом надати перелік всіх вакантних посад за період з дня повідомлення про скорочення до дня звільнення, та штатні розписи на момент попередження позивача про майбутнє вивільнення і на момент звільнення. Якщо роботодавець не запропонував всіх вільних посад і звільнив працівника, це буде підставою для скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

— Якими можуть бути підстави для звільнення працівника під час перебування на лікарняному?

— Обмеження стосовно заборони звільнення в період тимчасової непрацездатності застосовуються виключно у випадку, якщо звільнення ініціюється власником або уповноваженим ним органом. Якщо питання звільнення працівника ініційовано самим працівником, то такі обмеження не застосовуються. У такому разі перенесення дати звільнення, враховуючи наявні листки непрацездатності, є правом, а не обов’язком роботодавця. У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

— Чи можна скасувати ініціативу про звільнення, якщо подано заяву про анулювання заяви про звільнення?

— У разі домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору він припиняється у строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може відбутися лише у випадку, якщо власник або уповноважений ним орган і працівник дійшли взаємної згоди.

Припинення трудового договору застосовується у випадку взаємної згоди сторін трудового договору, пропозиція (ініціатива) про припинення трудового договору за цією підставою може виходити як від працівника, так і від власника або уповноваженого ним органу. Саме ж оформлення припинення трудового договору за угодою сторін має здійснюватися лише в письмовій формі.

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