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Суспільство та люди

Списки студентів, відрахованих з волинських вишів, передаватимуться до ТЦК, — голова ОВА

18:25 24 червня 2024
студенти

Під час мобілізації частина студентів має право на відстрочку. А ті військовозобов'язані чоловіки, яких відрахували з вишів, повинні прийти до ТЦК для поновлення своїх даних. Списки відрахованих будуть передані до військкоматів, повідомили у Волинській ОДА.

У Волинській обласній облдержадміністрації на черговому засіданні розглянули питання щодо вступу військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації.

Керівництво області має чітку домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

З метою унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах обласне керівництво доручило керівникам силових структур тримати це питання на контролі.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року набуде чинності вимога для всіх студентів у віці 18−24 років пройти базовий війський вишкіл. Її ввели замість строкової служби. Мета — здобуття базових навичок та військово-облікової спеціальності, необхідних для захисту України. Час проходження вони обиратимуть самостійно. Для жінок ця підготовка є добровільною.

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У мирний час підготовка триватиме 5 місяців (3 місяці загальновійськової підготовки та ще 2 — фахової), під час дії воєнного стану — 3 місяці (у т.ч.1 місяць загальновійськової підготовки).

Читайте також: Оновлення даних в ТЦК: чи може виш ставити таку вимогу перед абітурієнтами

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