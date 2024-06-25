Тріскається стебло в огірків: що може викликати у рослини серйозну деформацію

Поки частина дачників проводять підживлення кабачків за «хитрою» схемою, інші їхні колеги зіштовхнулися з проблемами на огірковій ділянці: у цієї культури в червні починають раптово тріскатися та лопатися стебла. Про це пише Ukr.Media.

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Така проблема може призвести не тільки до серйозної деформації всієї надземної частини цієї овочевої культури, а й до загибелі рослини.

Розтріскування стебел огірків може бути викликане небезпечними грибковими хворобами та вірусами, агротехнічними помилками та шкідниками.

Огірковий комарик

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Ця дрібна комаха, зазвичай, атакує лише незміцнілі, молоді рослини, а також культури, уражені хворобами та іншими шкідниками.

Личинки комарика створюють численні крихітні ходи на всій поверхні стебел. Це призводить до того, що пошкоджене стебло поступово розтріскується та деформується.

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У пошкоджених частинах стебел заводяться паразити та збудники різних хвороб, які ще більше послаблюють рослину.

Хвороби

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Різні захворювання та віруси є найчастішою причиною розтріскування стебел огірків.

Найнебезпечнішою хворобою є вірус огіркової мозаїки, тому що він дуже швидко вражає огірки, що ростуть у теплицях або відкритому ґрунті. Збудник цієї хвороби живе на бур'янах або переноситься попелицею та іншими паразитами.

На стеблах огірків, уражених цим небезпечним вірусом, з'являються численні тріщини, але в листі утворюються плями жовтого кольору.

Фузаріоз також може призвести до розтріскування стебел огірків та подальшої загибелі овочевої культури.

Стебла огірків, уражених цим інфекційним захворюванням, спочатку покриваються рожевим нальотом, потім темніють і тріскаються, гниють та відмирають.

Зав'язі огірків набувають жовтого забарвлення і в'януть, а якщо на рослині є плоди, то вони не розвиваються.

Агротехнічні помилки

Розтріскування стебел може статися і з вини самого дачника, що вирощує огірки.

Так, стебла огірків можуть тріснути через інтенсивний або занадто частий полив. У цьому випадку навколо коріння поступово накопичується надлишок вологи.

Це призводить до того, що стебла овочевої культури спочатку підгнивають біля основи, а потім лопаються або покриваються численними тріщинами.

Розтріскування стебел може викликати як надлишок, а й брак вологи. Недостатній полив може призвести до зміни забарвлення та витончення стебел огірків.

Тому коли тільки проблема буде визначено, потрібно негайно переходити до її усунення.

Також багатьом дачникам напевне стануть у нагоді поради від фермерів з Вінничини, які на минулому тижні провели обприскування і тепер розповідають, якого догляду потребують огірки наприкінці червня.

Нагадаємо, що раніше аграрій Валерій з Київщини розповів, що потрібно робити з огірками для того, щоб стабільно збирати великі врожаї.

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