У літню спеку, окрім різноманітних морозив, також популярні холодні напої. Останнім часом у світі набув популярності лате з полуницею — склянка задоволення і головний холодний кавовий напій літа, пише «Шуба».

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Як виявилося, полуниця неповторно поєднується із кавою. Природна солодкість приємно відтіняє гіркоту міцної кави й надає молоку яскравого літнього смаку.

Спочатку ми зробимо швидкий полуничний сироп зі 100−150 г ягід, потім охолодимо його і додамо до решти інгредієнтів. Каву зробіть у кавоварці чи джезві, нам потрібно дві порції міцного еспресо.

Потрібне також молоко. Коров’яче воно буде чи вівсяне, яке можна зробити самостійно, — ваш вибір. До лате ми не додаємо цукор, тому десерт до нього може бути доречним.

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Інгредієнти: Основні: РЕКЛАМА Полуниця 150 г

Вода 100 мл

Молоко 2,5% 1 скл.

Кава еспресо 60 мл

Лід, кубики за смаком Спосіб приготування: РЕКЛАМА Крок ½

Полуницю помити, прибрати хвостики. Хвостики не викидати, з ними можна заварювати чай. Перекласти полуницю в невелику каструлю, влити воду. Довести до кипіння і продовжувати варити, помішуючи, 10−15 хвилин без кришки. Суміш готова, коли ягоди набудуть консистенції сиропу або пюре. Охолодити. Крок 2/2

Приготувати дві порції еспресо або міцної кави. Охолодити й поставити в холодильник. У високу склянку додати 2−3 ст. л. полуничного пюре, зверху викласти лід, влити каву та обережно додати молоко.

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Фото: Freepic

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