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Готуємо лате з полуницею — головний холодний кавовий напій літа

18:15 25 червня 2024
Лате з полуницею

У літню спеку, окрім різноманітних морозив, також популярні холодні напої. Останнім часом у світі набув популярності лате з полуницею — склянка задоволення і головний холодний кавовий напій літа, пише «Шуба».

Як виявилося, полуниця неповторно поєднується із кавою. Природна солодкість приємно відтіняє гіркоту міцної кави й надає молоку яскравого літнього смаку.

Спочатку ми зробимо швидкий полуничний сироп зі 100−150 г ягід, потім охолодимо його і додамо до решти інгредієнтів. Каву зробіть у кавоварці чи джезві, нам потрібно дві порції міцного еспресо.

Потрібне також молоко. Коров’яче воно буде чи вівсяне, яке можна зробити самостійно, — ваш вибір. До лате ми не додаємо цукор, тому десерт до нього може бути доречним.

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Інгредієнти:

Основні:

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Полуниця 150 г
Вода 100 мл
Молоко 2,5% 1 скл.
Кава еспресо 60 мл
Лід, кубики за смаком

Спосіб приготування:

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Крок ½
Полуницю помити, прибрати хвостики. Хвостики не викидати, з ними можна заварювати чай. Перекласти полуницю в невелику каструлю, влити воду. Довести до кипіння і продовжувати варити, помішуючи, 10−15 хвилин без кришки. Суміш готова, коли ягоди набудуть консистенції сиропу або пюре. Охолодити.

Крок 2/2
Приготувати дві порції еспресо або міцної кави. Охолодити й поставити в холодильник. У високу склянку додати 2−3 ст. л. полуничного пюре, зверху викласти лід, влити каву та обережно додати молоко.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати шпинатні оладки за рецептом мами Марко Черветті.

Фото: Freepic

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