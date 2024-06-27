Стався нервовий зрив: Крістіна Орбакайте залишилася без роботи

На старшу доньку Алли Пугачової Крістіну Орбакайте останнім часом виливається купа хейту, а часом й ненависті з боку росіян, які раніше ходили на її концерти.

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Теперь співачці пророкують швидкий захід кар'єри. Про це пишуть росЗМІ та з'являється маса коментарів у соцмережах.

Проте донька Пугачової постійно запевняє шанувальників, що в неї все гаразд. Й вона не збирається залишати сцену, у неї завжди повні зали шанувальників, які з нетерпінням чекають на концерти співачки.

Користувачі мережі пишуть жорстокі коментарі, запевняють, що Орбакайте терпіли через Пугачову, а тепер їхня сім'я зрадники.

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«Годі вже виправдовуватися. Вас терпіли через маму. Ви нікому не потрібні, розумієте?», «Христина, дайте дорогу молодим», «Ніколи не подобалася її творчість», «Ні голосу, ні таланту», «Всі повзали перед вами через Пугачову», «Без мами ви ніхто».

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Активісти навіть намагалися скасувати концерти співачки в регіонах рф, наголошували на американському громадянстві артистки і звинувачували її в тому, що вона приїжджає в росію «тільки заробляти».

На російському телебаченні теж Орбакайте стала персоною нон грата. Офіційно їй повідомили, що співачці не вистачає нових хітів. Але в кулуарах говорять що насправді у всьому винні родинні зв'язки. Продюсери переживають за свої проєкти, тому присутність доньки «токсичної» Примадонни їх зовсім не тішить.

Але сама Пугачова зовсім не зважає на ворожі закиди й, коли бажає, вдало відповідає хейтерам, що служать путіну.

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