В однієї дитина гроші псує, інша їх викидає: що відомо про справу нардепки Марченко «хабар через паркан»

У Вищому антикорупційному суді триває допит народної депутатки, яку виключили з партії «Слуга народу», Людмили Марченко. Її обвинувачують в отриманні незаконної винагороди за сприяння у виїзді чоловіків за кордон за системою «Шлях». Про це йдеться у повідомленні ЦПК.

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«Марченко вини не визнає та наголошує, що лише надавала консультації щодо документів, які необхідно оформити для законного виїзду за кордон у статусі волонтера», — зазначили у ЦПК.

За словами Марченко, кошти принесла її помічниця Анастасія Колеснік нібито на зберігання.

Нардепка стверджує, що помічниця й раніше приносила їй кошти. Адже, нібито, в Колеснік немає вдома сейфа, а дитина дошкільного віку часто дістає гроші з тумбочки та псує їх.

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На запитання, чому Марченко викинула ці гроші за паркан, коли в будинок зайшли детективи НАБУ, нардепка відповіла, що перебувала у шоковому стані та не дуже усвідомлювала, що відбувається.

Окрім того, як стверджує Марченко, у той час вона нібито мала деякі проблеми зі здоров'ям та приймала ліки. Тому припускає, що це також могло вплинути на поведінку в умовах стресу.

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Також захист клопотав про допит Марченко на закритому засіданні, оскільки мали оголошуватись відомості про стан здоров'я.

Втім, прокурор та колегія зазначили, що наразі потреби оголошувати такі відомості немає, адже це не стосується обставин справи.

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Продовження допиту Марченко заплановано на 28 червня.

Цікаво, що у соцмережах Людмила Марченко заявляла, що кримінальне провадження проти неї закрито.

Нагадаємо, як писали «ФАКТИ», за даними слідства, нардепка разом зі своєю помічницею за хабар сприяли забезпеченню ухвалення відповідних розпоряджень обласних військових адміністрацій та внесенню даних до інформаційної системи «Шлях». Це фактично ставало «зеленим світлом» для виїзду за кордон осіб, їх оформляли як водіїв, які забезпечують перевезення для ЗСУ та гуманітарну допомогу.

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