Пиріг з абрикосами та полуницею: ідеально для літніх чаювань
Маслянистий, вологий та пухкий — таким вийде у вас цей пиріг. Поєднання солодкого тіста та літніх фруктів — справжня насолода для смакових рецепторів, пише ilovebake.pl.
Складники:
приблизно 5−6 абрикосів
близько 200 г полуниці
220 г борошна для кексів
1 чайна ложка розпушувача
200 г вершкового масла кімнатної температури
4 яйця кімнатної температури
1 стакан цукру
2 чайні ложки ванільного цукру
2 столові ложки лимонного соку
цедра лимона
дрібка солі
Крамбл:
70 г кексового борошна
70 г холодного вершкового масла
50 г цукру
Приготування
Форму розміром 24×24 см або аналогічну вистелити папером для випічки. Абрикоси та полуницю помити й порізати шматочками. Змішайте борошно з цукром для крихти, потім додайте холодне масло та розімніть пальцями до утворення крихти. Готуючи пиріг, ставте його в холодильник.
Змішайте масло з цукром і ванільним цукром. Потім додайте жовтки, лимонний сік і цедру. Просійте борошно та розпушувач до масляної суміші та обережно перемішайте ложкою або лопаткою. Яєчні білки збити з дрібкою солі до міцної піни. Додайте до тіста та обережно перемішайте ложкою, поки не з’єднається.
Вилити у форму і зверху розкласти абрикоси й полуницю. Посипати крамблом і випікати при 170ºC приблизно 40−45 хвилин.
Раніше переможець «МастерШефа» Вадим Бжезинський поділився рецептом смачного грецького пирога зі шпинатом та сиром, що готується за лічені хвилини.
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