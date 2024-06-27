Пиріг з абрикосами та полуницею: ідеально для літніх чаювань

Маслянистий, вологий та пухкий — таким вийде у вас цей пиріг. Поєднання солодкого тіста та літніх фруктів — справжня насолода для смакових рецепторів, пише ilovebake.pl.

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Складники:

приблизно 5−6 абрикосів

близько 200 г полуниці

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220 г борошна для кексів

1 чайна ложка розпушувача

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200 г вершкового масла кімнатної температури

4 яйця кімнатної температури

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1 стакан цукру

2 чайні ложки ванільного цукру

2 столові ложки лимонного соку

цедра лимона

дрібка солі

Крамбл:

70 г кексового борошна

70 г холодного вершкового масла

50 г цукру

Приготування

Форму розміром 24×24 см або аналогічну вистелити папером для випічки. Абрикоси та полуницю помити й порізати шматочками. Змішайте борошно з цукром для крихти, потім додайте холодне масло та розімніть пальцями до утворення крихти. Готуючи пиріг, ставте його в холодильник.

Змішайте масло з цукром і ванільним цукром. Потім додайте жовтки, лимонний сік і цедру. Просійте борошно та розпушувач до масляної суміші та обережно перемішайте ложкою або лопаткою. Яєчні білки збити з дрібкою солі до міцної піни. Додайте до тіста та обережно перемішайте ложкою, поки не з’єднається.

Вилити у форму і зверху розкласти абрикоси й полуницю. Посипати крамблом і випікати при 170ºC приблизно 40−45 хвилин.

Раніше переможець «МастерШефа» Вадим Бжезинський поділився рецептом смачного грецького пирога зі шпинатом та сиром, що готується за лічені хвилини.

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