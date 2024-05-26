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Угорський пиріг, схожий на снікерс: Наталя Калніна не очікувала, що так часто буде готувати його коханому

17:55 26 травня 2024
пиріг

Відома кулінарка Наталя Калніна, часто згадує давно забуті рецепти, якими користувались наші мами та бабусі, а ще готує на пробу страви різних кухонь світу.

Якось вона приготувала своїй родині угорський пиріг, який дуже всім сподобався. Теперь ця випічка стала улюбленою вдома у Наталі.

«Чоловік взагалі сказав що до смаку на снікерс схожий, й просить готувати його постійно», — зазначила вона.

Це угорський десерт, який відомий не лише в країні свого походження, але й підкорив багато кухонь та кондитерських у всьому світі. Його можна приготувати різними способами.

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Наталя уточнила, що пиріг досить незвично готується — печеться відразу з начинкою. А до пісочного тіста відразу додаються сухі дріжджі та розпушувач.

Інгредієнти:
борошно — 350 г
яйця — 2 шт
вершкове масло — 200г
цукор — 80 г
дріжджі сухі — 1ч.л.
розпушувач — 1ч.л.

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Начинка:
абрикосовий джем або варення — 400г
волоські горіхи — 200 г

Глазур:
шоколад -100г
вершки — 40 мл

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Господиня показала, як готується така смакота.


Тим, хто любить солодке, також сподобається рецепт смачного й бюджетного десерту від блогерки Alina FooDee.

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