Угорський пиріг, схожий на снікерс: Наталя Калніна не очікувала, що так часто буде готувати його коханому
Відома кулінарка Наталя Калніна, часто згадує давно забуті рецепти, якими користувались наші мами та бабусі, а ще готує на пробу страви різних кухонь світу.
Якось вона приготувала своїй родині угорський пиріг, який дуже всім сподобався. Теперь ця випічка стала улюбленою вдома у Наталі.
«Чоловік взагалі сказав що до смаку на снікерс схожий, й просить готувати його постійно», — зазначила вона.
Це угорський десерт, який відомий не лише в країні свого походження, але й підкорив багато кухонь та кондитерських у всьому світі. Його можна приготувати різними способами.
Наталя уточнила, що пиріг досить незвично готується — печеться відразу з начинкою. А до пісочного тіста відразу додаються сухі дріжджі та розпушувач.
Інгредієнти:
борошно — 350 г
яйця — 2 шт
вершкове масло — 200г
цукор — 80 г
дріжджі сухі — 1ч.л.
розпушувач — 1ч.л.
Начинка:
абрикосовий джем або варення — 400г
волоські горіхи — 200 г
Глазур:
шоколад -100г
вершки — 40 мл
Господиня показала, як готується така смакота.
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