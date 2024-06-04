Грецький пиріг зі шпинатом та сиром від переможця «МайстерШефа»: готується за лічені хвилини, а смачно — не передати словами
Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом приготування окрошки, розповів, як приготувати грецький пиріг зі шпинатом та сиром «за лічені хвилини».
«Простіше не буває, а смачно як, не передать словами. Надзвичайно простий рецепт, який здивує вас своєю легкістю і смаком», — пише переможець кулінарного шоу «МайстерШеф» у соцмережах.
Інгредієнти:
- М'який сир — 400 г;
- Шпинат — 400 г;
- Часник — 3 зубчика;
- Яйце — 2 шт.;
- Вершкове масло — 25 г;
- Тісто листкове бездріжджове;
- Цибуля зелена — 100 г;
- Сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
- На вершковому маслі обсмажити часник, додати нарізану зелену цибулю, шпинат. Тушкувати під кришкою і приправити сіллю та перцем.
- Листкове тісто трішечки розкатати під ту форму, в якій ви будете випікати. Викласти у форму, підгорнути краї до бортів.
- Викладаємо начинку зі шпинату та зеленої цибулі, потім — шар сиру
- Все закриваємо зверху «решіткою» тіста та змащуємо жовтком.
- Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці 180ʼ приблизно 30 хвилин і смакуємо.
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Фото — скріншот130
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