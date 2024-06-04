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Грецький пиріг зі шпинатом та сиром від переможця «МайстерШефа»: готується за лічені хвилини, а смачно — не передати словами

15:43 4 червня 2024
Пиріг

Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом приготування окрошки, розповів, як приготувати грецький пиріг зі шпинатом та сиром «за лічені хвилини».

«Простіше не буває, а смачно як, не передать словами. Надзвичайно простий рецепт, який здивує вас своєю легкістю і смаком», — пише переможець кулінарного шоу «МайстерШеф» у соцмережах.

Інгредієнти:

  • М'який сир — 400 г;
  • Шпинат — 400 г;
  • Часник — 3 зубчика;
  • Яйце — 2 шт.;
  • Вершкове масло — 25 г;
  • Тісто листкове бездріжджове;
  • Цибуля зелена — 100 г;
  • Сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

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  • На вершковому маслі обсмажити часник, додати нарізану зелену цибулю, шпинат. Тушкувати під кришкою і приправити сіллю та перцем.
  • Листкове тісто трішечки розкатати під ту форму, в якій ви будете випікати. Викласти у форму, підгорнути краї до бортів.
  • Викладаємо начинку зі шпинату та зеленої цибулі, потім — шар сиру
  • Все закриваємо зверху «решіткою» тіста та змащуємо жовтком.
  • Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці 180ʼ приблизно 30 хвилин і смакуємо.

Рецепт відкритого пирога з бринзою, шпинатом та помідорами читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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