Пиріг з абрикосами: соковито та ароматно
Ви можете взяти рецепт тіста за основу, та приготувати галету (французький дріжджовий пиріг) не лише з абрикосами, а й з кабачками, томатами, баклажанами. Вийде смачно і просто. Але з абрикосовою начінкою випічка буде дуже соковитою та ароматною, ділиться фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт французьких тостів.
Складники:
- 2 склянки борошна
- 2/3 склянки соняшникової олії
- 5−7 ст.л. дуже холодної води
- 2−3 ст.л. цукру
- Сіль
- 300−400 г абрикосів
- 1 ст.л. кукурудзяного крохмалю
- Цукор за смаком
- Жовток і 20 г молока для рум’яної скоринки
Приготування:
До борошна з цукром додати олію та гарно розмішати, щоб отримати крихту. Потім по одній столовій ложці додавати крижану воду, постійно помішувати тісто. Води додати стільки, скільки візьме тісто. Замісити еластичне тісто. Загорнути у плівку та залишити в холодильнику на 1 годину. Половинки абрикосів скласти у миску, додати цукор та кукурудзяний крохмаль. Розмішати.
Тісто розкачати тоненько, краї можна обрізати, щоб були рівними. Викласти начинку. Загорнути краї галети та змастити сумішшю для скоринки.
Випікати 30−40 хв за температури 180 градусів. Спостерігати за процесом випікання.
Нагадаємо рецепт фаршированих баклажанів.8
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