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Пиріг з абрикосами: соковито та ароматно

20:20 24 червня 2024
Пиріг з абрикосами

Ви можете взяти рецепт тіста за основу, та приготувати галету (французький дріжджовий пиріг) не лише з абрикосами, а й з кабачками, томатами, баклажанами. Вийде смачно і просто. Але з абрикосовою начінкою випічка буде дуже соковитою та ароматною, ділиться фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт французьких тостів.

Складники:

  • 2 склянки борошна
  • 2/3 склянки соняшникової олії
  • 5−7 ст.л. дуже холодної води
  • 2−3 ст.л. цукру
  • Сіль
  • 300−400 г абрикосів
  • 1 ст.л. кукурудзяного крохмалю
  • Цукор за смаком
  • Жовток і 20 г молока для рум’яної скоринки

Приготування:

До борошна з цукром додати олію та гарно розмішати, щоб отримати крихту. Потім по одній столовій ложці додавати крижану воду, постійно помішувати тісто. Води додати стільки, скільки візьме тісто. Замісити еластичне тісто. Загорнути у плівку та залишити в холодильнику на 1 годину. Половинки абрикосів скласти у миску, додати цукор та кукурудзяний крохмаль. Розмішати.

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Тісто розкачати тоненько, краї можна обрізати, щоб були рівними. Викласти начинку. Загорнути краї галети та змастити сумішшю для скоринки.

Випікати 30−40 хв за температури 180 градусів. Спостерігати за процесом випікання.

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Нагадаємо рецепт фаршированих баклажанів.

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