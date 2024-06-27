В четвер, 27 червня, до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками через справу зі зливами з НАБУ.

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Про це пише «Українська правда».

За даними журналіста УП, Кирило Тимошенко перебуває у автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.

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Видання вказує, що 20 червня «Українська правда» опублікувала розслідування «Час Ч. Як Олексію Чернишову щастить в НАБУ». У матеріалі оприлюднили докази того, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК Нафтогаз України та колишнього міністра розвитку громад і території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.

Після публікації в НАБУ вирішили розшукати тих, хто поділився інформацією з журналістами.

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За словами Ткача, в НАБУ під керівництвом Кривоноса, замість того щоб розпочати внутрішнє розслідування і з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор бюро, вирішили розшукати тих, хто розповів журналістам про те, що він врятував Чернишова від обшуку.

Раніше «ФАКТИ» писали про несподіване звільнення з СІЗО мера Мукачева, який заплатив 30 млн гривень застави.

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