«Мене не злякати»: Лілія Ребрик різко відповіла на критику

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно втретє стала мамою, наголосила на проблемі, яку вона давно вже намагається розв'язати. На своїй сторінці у соціальній мережі Лілія поставила питання, як її підписники відносяться до годування грудьми у людних місцях. Акторка розмістила світлину, на якій сама годує маленьку Адель у парку.

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«Це фото, яке з легкістю може поділити аудиторію на два ворогуючих табори: тих, хто ЗА годування у публічних місцях, і тих, хто виганятиме годуючу маму з кафе, бо має занадто ніжну психіку, — написала Лілія. — Але, знаєте, я на своїй сторінці вже стільки хейтерів зустрічала, що в мене вже імунітет на них і нічим не злякати».

Ребрик зауважила, що вона з того «табору», хто ЗА грудне вигодовування всюди, де скомандує дитина.

«Звісно, я не маю на увазі: годувати на всезагальне споглядання, хизуючись цим і демонструючи це, — додала акторка. - Але бігти терміново додому, аби тільки не образити когось цим процесом — я проти такого. Грудне вигодовування — це надзвичайно міцний звʼязок мами і дитини. Це якийсь настільки світлий процес, за яким ти потім, коли вже годувати припиняєш, сумуєш усе життя. Я обох дівчат годувала досить довго. Діану до майже 1,5 року, Полю — майже 2 роки».

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Шанувальники Ребрик відразу відреагували на її допис та поділилися своїми думками.

«Люблю тебе за чесність, велике добре серце, мудрість, життєві погляди і твердість поглядів та переконань», — звернулася дописувачка до Лілії.

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«За те щоб годувати, але є гарні муслінові фартушки, які чіпляються на шию, щоб можна було прикритись, — поділились своїм досвідом. — Я за такий варіант».

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«Проблема в менталітеті! — вважає дописувачка. — За кордоном всі годують дітей скільки вважають за потрібне і де хочуть! Сподіваюсь, що це колись дійде і до України…»

Нагадаємо, співачка Джамала втретє стала мамою.

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