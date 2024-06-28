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Як позбавитися від комарів за допомогою пластикової пляшки (фото)

18:55 28 червня 2024
Комар

Працюючи, або відпочиваючи в саду біля запашних троянд, дуже не хочеться відволікатися на боротьбу з комарами, які теж шукають порятунку від палючого сонця під деревами.

Городники говорять, що цього року комарів та мошок було особливо багато, а різні спреї допомагали лише на 20−25 хвилин, після чого комахи знову атакують.

Проте існує простий та ефективний засіб, який допоможе раз і назавжди позбутися цієї навали, радить інтернет-ресурс Добрі новини.

Таким засобом буде пастка з пластикової пляшки, яку легко виготовити власноруч.

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Знадобиться одна п’ятилітрова пластикова пляшка та дві меншого об’єму (можна використовувати і ті, що є під рукою, головне, щоб одна з них була більшою).

Спочатку необхідно вирізати отвори у великій пляшці, що відповідатимуть діаметрам шийок маленьких пляшок.

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Далі виріжте ці отвори з протилежних сторін великої пляшки, а з маленьких пляшок зріжте горловини, залишивши приблизно 10 см від шийки.

Вставте ці горловини у вирізані отвори великої пляшки. Одна горловина має виходити з одного боку, а інша — з протилежного. Якщо отвори вийшли занадто великими, їх можна заклеїти клеєм або скотчем.

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Пастка для комарів

Пастка готова. Тепер перейдемо до приготування приманки. Для цього знадобиться 800 мл теплої води, у яку додаються дві-три столові ложки цукру. Ретельно перемішайте суміш, а потім додайте одну чайну ложку сухих дріжджів. Знову добре перемішайте.

Цей розчин почне виділяти вуглекислий газ, який і приваблює комарів та мошок.

До речі, людей вони теж кусають через вуглекислий газ, який виділяє наше тіло під час руху.

Також нагадаємо про інші відомі способи боротьби з комарами — за допомогою часнику, ефірних олій, а також …перевдягання.

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