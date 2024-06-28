Генерала Мойсюка на посаду Головкома ЗСУ лобіюють ті самі люди, які збивали його безпосереднього керівника Залужного, — експерт

Відгуки військових про генерала Євгена Мойсюка суперечливі: він не відповідає високим вимогам посади Головкома ЗСУ ні за досвідом, ні за здобутками на полі бою. Він не найгірший, але точно не найкращий кандидат. Про це у Facebook написав експерт Олександр Кочетов.

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Він звернув увагу на те, що генерала Мойсюка «сватають» на посаду Головнокомандувача ЗСУ ті самі люди, які свого часу вимагали відставки Валерія Залужного, в якого Мойсюк був правою рукою і у пакеті з яким він був звільнений з посади.

Як пише Кочетков, у команді Залужного Мойсюк курував контрнаступ у Запорізькій області в 2023 році, який не мав успіху та був спланований із помилками, які призвели до трагічних наслідків.

«Журналіст Бутусов пригадував, що у вересні 2022 року Мойсюк так само курував наступ на херсонський плацдарм росіян, де повторив один в один російську тактику — „вперед-вперед“, втрати були величезні, але ворожу оборону прорвати так і не вдалося. Крім того, саме Мойсюка називають ініціатором призначення генерала Зубанича відповідальним за невдалу оборону Сєвєродонецька і Лисичанська, з яких ЗСУ змушені були відійти» — йдеться в дописі.

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За даними Кочеткова, у політичних колах Мойсюка вважають «слухняним і лояльним» до Офісу президента. Знаючи це, влада поки тримає його на «лаві запасних» — посаді уповноваженого президента з реалізації міжнародних гарантій безпеки і розвитку Сил оборони.

«Висновок, який можу зробити зі спілкування з військовими та експертами: генерал Мойсюк не відповідає високим вимогам Головкома ЗСУ — ні за досвідом, ні за здобутками на полі бою. Він, може, і не найгірший, але точно не найкращий. Тому єдиною підставою для такого підвищення є те, що його нещодавно звільнили за провали у роботі, вибачте за іронію» — вважає Кочетков.

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На його думку, якщо таке призначення під тиском лобістів таки відбудеться, то воно не принесе потрібних системних змін.

Додатковий ризик — це репутація Мойсюка як слухняного служаки, бо навіть ворог не гробить стільки людей, як командувач, який ладен виконати будь-який наказ, аби задовольнити політичне керівництво" — йдеться у дописі.

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На його переконання, ситуація на фронті має шанс покращитися, коли влада усвідомить, що перевід на іншу посаду і навіть звільнення не дорівнюють покаранню. Поки ж у генералів, яких у війську критикують, є два шляхи: підвищення або переведення на іншу ділянку.

Як раніше повідомляв політолог Євген Магда, дискусія з приводу нібито відставки Сирського і призначення замість нього Мойсюка розпочалась в інформаційному полі в січні 2024 року з подачі нардепки Марʼяни Безуглої. Вона і досі часто називає Мойсюка одним з найбільш вирогідних кандидатів на посаду Головкома ЗСУ.

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