Футболіст збірної України відпрацював невдачу на Євро-2024 зі шваброю в руках (відео)

Дружина футболіста збірної України Віктора Циганкова Романа, яка народила в березні минулого року гравцю «Жирони» сина, розмістила в Instagram коротке відео «покарання» чоловіка за невдачу на чемпіонаті Європи.

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«Відпрацьовує Євро-2024», — підписала ролик Романа, показавши Віктора зі шваброю в руках, додавши смайлик, що сміється.

Нагадаємо, що на Євро-2024 команда Сергія Реброва після поразки від Румунії (0:3), перемоги над Словаччиною (2:1) та нічиєї з Бельгією (0:0) не змогла з 4 очками вийти з групи. При цьому один із лідерів команди Циганков через травму відіграв на турнірі в Німеччині лише 61 хвилину у першому поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Сергія Реброва підбила підсумок виступу збірної України на Євро-2024.

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Фото Instagram

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