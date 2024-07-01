40.33 / 40.89 43.38 / 44.08
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Футболіст збірної України відпрацював невдачу на Євро-2024 зі шваброю в руках (відео)

11:27 1 липня 2024
Віктор Циганков з дружиною Романою

Дружина футболіста збірної України Віктора Циганкова Романа, яка народила в березні минулого року гравцю «Жирони» сина, розмістила в Instagram коротке відео «покарання» чоловіка за невдачу на чемпіонаті Європи.

«Відпрацьовує Євро-2024», — підписала ролик Романа, показавши Віктора зі шваброю в руках, додавши смайлик, що сміється.

Нагадаємо, що на Євро-2024 команда Сергія Реброва після поразки від Румунії (0:3), перемоги над Словаччиною (2:1) та нічиєї з Бельгією (0:0) не змогла з 4 очками вийти з групи. При цьому один із лідерів команди Циганков через травму відіграв на турнірі в Німеччині лише 61 хвилину у першому поєдинку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Сергія Реброва підбила підсумок виступу збірної України на Євро-2024.

РЕКЛАМА

Фото Instagram

РЕКЛАМА

99

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодиак

Рибам — цікаві знайомства, Терезам — зміни в роботі, Овнам — вдалі переговори: що обіцяють зорі на перший день липня

Астрологічний годинник

У Драконів можуть виникнути труднощі на шляху до успіху, Коням варто взяти відпустку: східний гороскоп на тиждень 1 — 7 липня

Пенсії в Україні

Пенсійний фонд зменшує пенсії без відома пенсіонерів: експерт пояснив, чому розмір пенсії «скаче»

Накопичувальна пенсія

Пенсія буде вдвічі більшою: що обіцяють в уряді

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту