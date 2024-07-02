«Удар був. Є певні втрати»: Юрій Ігнат про удар ворога по аеродрому Миргород

Ексспікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців «стримати емоції» через удар росіян по військовому аеродрому і заявив, що втрати не такі страшні, як заявляє противник.

«Не такий страшний чорт, як його малюють, — так колишній спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ворожий удар по військовому аеродрому у Миргороді. — Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки!

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«Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста…»

УРА!

А от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі… ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що «не змогли, не догледіли» і т.д.

Подивіться офіційний телеграм Повітряних Сил! Вони (аеродроми) щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак! Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться.

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Це війна, і на жаль не без втрат техніки.

Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях.

Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення.

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Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.

Тож прошу провідні медіа, блогерів, телеграм-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників!

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У нас і так вистачає політиків, депутатів та «лідерів думок», які краще за м@цк@лів ганьблять українське військо перед суспільством, партнерами, це абсолютно безвідповідально. Єднаймося, лише так переможемо!

Слава Україні!"

Фото із соцмережі

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