«Удар був. Є певні втрати»: Юрій Ігнат про удар ворога по аеродрому Миргород
«Не такий страшний чорт, як його малюють, — так колишній спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ворожий удар по військовому аеродрому у Миргороді. — Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки!
«Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста…»
УРА!
А от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі… ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що «не змогли, не догледіли» і т.д.
Подивіться офіційний телеграм Повітряних Сил! Вони (аеродроми) щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак! Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться.
Це війна, і на жаль не без втрат техніки.
Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях.
Удар був. Є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення.
Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.
Тож прошу провідні медіа, блогерів, телеграм-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників!
У нас і так вистачає політиків, депутатів та «лідерів думок», які краще за м@цк@лів ганьблять українське військо перед суспільством, партнерами, це абсолютно безвідповідально. Єднаймося, лише так переможемо!
Слава Україні!"
Фото із соцмережі
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