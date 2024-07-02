В Одесі двоє військових «здавали» фсб локації української ППО (фото)

В Одесі, де нещодавно СБУ затримала блогерів, які намагалися зірвати мобілізацію та «зливали» розташування військових ЗСУ на території міста в російські телеграм-канали, нейтралізували агентурну групу фсб.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають в Службі безпеки України, до ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця, завданням яких було «полювання» за локаціями систем ППО, які обороняють Одесу.

«Щоб встановити відповідні координати, агенти систематично об’їжджали обласний центр та його прилеглі території. У разі виявлення „потрібних“ об’єктів — приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на гугл-картах. Ще одним завданням ворожої групи було замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси. Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

РЕКЛАМА

СБУ поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності агресора і затримала резидента агентурної групи фсб та його спільника, коли вони фотографували військовий об’єкт. Ще одного учасника ворожого осередку — місцеву жительку, затримали в її власному помешканні після того як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі.

Фото СБУ

РЕКЛАМА

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану). Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

РЕКЛАМА

Раніше в українській спецслужбі заявляли про затримання провокаторів, які готували в Києві заворушення після Дня Конституції.

Фото СБУ

208

Читайте нас у Facebook