Чи може роботодавець оповістити працівників про те, що їх викликають до ТЦК, і як саме: адвокатка пояснила

У разі отримання розпорядження ТЦК та СП про оповіщення працівників роботодавець може сповістити підлеглих, пояснює адвокатка Вікторія Медведська. Цей обов’язок роботодавця передбачено п. 47 постанови КМУ № 1487 та п. 37 постанови КМУ № 560.

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Здійснюється це «шляхом ознайомлення працівника під особистий підпис з наказом роботодавця про оповіщення; вручення повістки про явку до ТЦК та СП. Зверніть увагу, що повістка має бути оформлена за вимогами, передбаченими п. 29 постанови КМУ № 560», — пояснює Медведська.

Адвокатка додала, що працівник може відмовитися від ознайомлення з наказом, від одержання повістки.

«Але роботодавець зобов’язаний скласти акт про відмову й надіслати його до ТЦК та СП. Далі оцінку діям працівника має надати ТЦК та СП. Якщо працівник виконує дистанційну, надомну роботу, у період тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні, то роботодавець здійснює оповіщення такого працівника про необхідність явки до ТЦК та СП шляхом надсилання рекомендованого поштового відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю з описом вкладення», — додала Медведська.

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Нагадуємо також, що в Україні оновили закон про реєстр призовників. Податкова та міграційна служби зможуть надати інформацію для ТЦК та СП.

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