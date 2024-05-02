Зробіть так, і мурахи з попелицею зникнуть з дачі на десятки років (відео)

Більшість українських дачників-городників з повагою відносяться до мурах: адже вони природні вороги довгоносиків та інших шкідників та успішно борються з ними.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас ці маленькі істоти завдають і чимало шкоди в городі та на дачі. Перш за все, діяльність мурах в городі призводить не тільки до збільшення вмісту гумусу у грунті, а й до підвищеного рівня кислотності. При тому, що більшість рослин, добре ростуть не на кислотних, а на нейтральних та слабокислих ґрунтах.

Крім того, мурахи — любителі солоденького, псують квітки та ягоди. Вони об'їдають солодкий пилок і нектар з квіток та сік з бутонів. Але на відміну від бджіл та джмелів, вони його не висмоктують, а відгризають — непоправно шкоджуючи врожай. Мурахи на малині, суниці, полуниці, здатні повністю позбавити вас врожаю

Третя причина — мурахи розносять по саду бур’яни та шкодять посівам. Затягуючи в ходи мурашника рослинні залишки, мурахи розтягують і насіння, ускладнюючи боротьбу з бур'янами. Посівам огірків, квітів, овочів, мурахи теж шкодять — вони витягують насіння з місця посадки. Ви помічали, що огірки і не зійшли вчасно, і насіння в місцях посіву немає? Їх розтягли мурахи.

РЕКЛАМА

Четверта, теж дуже важлива причина, чому мурахи завдають шкоди — це їх «співпраця» з попелицею. Мурахи пасуть і розводять попелицю, як люди овець. І харчуються солодкими виділеннями попелиць. І якщо ви не позбудетеся мурах, то і вивести попелицю на ділянці вам не вдасться. Вони будуть знову і знову заносити комах на рослини.

Тому більшість дачників прагнуть позбутися мурашок, використовуючи різні методи. Про один з них розповідають автори Youtube-каналу про садівництво.

РЕКЛАМА

Один зі способів, який допоможе позбавитись мурах — це часниковий розчин. Для його приготування необхідно розім'яти головку часнику й залити її літром води, настояти, а потім полити грядки в городі, де є комахи. Якщо комахи є біля дерев, то можна обприскати таким розчином стовбур дерева. Якщо такий розчин залити у комашник, то комахи вже ніколи не з'являться на вашому городі.

Можна також використовувати розчин з соди та оцту. Для цього у літровій банці розчинити одну чайну ложку соди та одну чайну ложку оцту. Все добре перемішати. А потім залити 5 літрами води. Цим розчином потрібно пролити всі грядки. Після такого поливу мурахи та тля щезнуть назавжди.

РЕКЛАМА

Раніше ми розповідали, як обробити капусту від слимаків та гусені без хімії.

А тим, хто ще не встиг висадити картоплю, городники дали рекомендації про те, як обробити овоч перед посадкою, щоб збільшити врожайність.

155

Читайте нас у Facebook