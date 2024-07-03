Ніяких винятків: як потрібно одягатись, якщо вас запросили до Королівської ложі

Королівська ложа — це зарезервовані місця на Вімблдоні, розташовані всередині Центрального корту на тенісних турнірах, що проводяться в Лондоні. Згідно з офіційним сайтом заходу, Королівська ложа використовується для «перебування та розваг друзів і гостей Вімблдону з 1922 року». Люкс складається з 74 темно-зелених плетених крісел Lloyd Loom, з яких відкривається вид на корт. Гості Королівської ложі запрошуються до Клубного будинку на обід та чай в кінці дня. Це одне з найексклюзивніших запрошень у Британії. Вже сама його назва натякає на ранг гостей. Хоча члени британської королівської сім'ї є постійними відвідувачами, Королівська ложа призначена не лише для них. На трибунах також можна побачити найвідоміших політиків та спортивних діячів, пише People.

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Гості Королівської ложі Вімблдону

Відповідно до знакових правил і норм тенісних турнірів, включаючи знамените правило «носити біле», якого гравці повинні дотримуватися і гравці, і гості, глядачі, які запрошені до Королівської ложі, також повинні дотримуватися низки рекомендацій.

Зрозуміло, що правила, яких повинні дотримуватися гості в ложах, значно суворіші, ніж для звичайних відвідувачів турніру, і це стосується також дрес-коду. Для знаменитостей теж не буває винятків! Зірці «Формули-1» серу Льюїсу Хемілтону було відмовлено у вході до Королівської ложі під час Вімблдону 2023 року «через прикре нерозуміння» правил.

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Серед запрошених у столітню ложу — члени британської та іноземних королівських родин. Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, регулярно відвідує Вімблдон і як покровителька Англійського клубу лаун-тенісу та крокету, протягом останніх восьми років нагороджувала переможців турніру. Хоча зараз вона проходить курс лікування від раку, організатори Вімблдону сподіваються, що вона зможе продовжити цю традицію і цього року.

На сайті зазначається, що окрім членів британської королівської сім'ї, цього року «запрошені іноземні королівські сім'ї, а також глави урядів, люди зі світу тенісу, комерційні партнери, представники британських збройних сил та відомих медіа, прихильники британського тенісу та представники інших верств населення».

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У 2023 році гонщик «Формули-1» Джордж Рассел показав квитки в Королівську ложу Вімблдону, коли відвідав десятий день тенісного турніру разом зі своєю дівчиною Кармен Монтеро Мундт. Напередодні події Рассел опублікував фото їхніх перепусток до Королівської ложі у своїй Instagram-сторінці. Квитки кремового кольору містили ілюстрацію, на якій жінка, що подає м’ячі на культовому трав'яному корті, а також їхні імена та дату входу — 12 липня, що гарантувало їм місця у найексклюзивнішому просторі.

Коли ви сидите поруч з членами королівської родини, ви повинні бути одягнені відповідно до ролі! Тому гості, запрошені до Королівської ложі, повинні дотримуватися «протоколу», зазначеному на офіційному сайті Вімблдону.

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Гостей Королівської ложі просять одягатися «ошатно» (навіть принц Джордж одягнув костюм і краватку, незважаючи на високу температуру, для свого дебюту на Вімблдоні в 2022 році!), але практичні літні аксесуари не рекомендуються — з логічної причини.

«Дам просять не носити капелюшки, оскільки вони мають тенденцію затуляти вид тим, хто сидить позаду них», — стверджує Вімблдон.

У 2023 році Кейт і Меган Маркл порушили це правило, з'явившись на Вімблдоні в капелюшках, щоб не засмагати на сонці!

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон вперше за довгий час з’явилася на публіці.

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