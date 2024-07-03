«росія зараз дуже залежить від Китаю, — сказав президент Фінляндії Александр Стубб. — Один телефонний дзвінок від Сі Цзіньпіна розв’язав би цю кризу».

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Його коментарі показують зростаюче розчарування серед союзників України у зв'язку з тим, що Китай підтримує військові зусилля росії. Вони звинувачують Пекін у наданні кремлю технологій і запчастин для зброї та допомозі москві обійти міжнародні торговельні обмеження.

«Якби він сказав: „Час розпочати мирні перемовини“, росія була б змушена це зробити, — сказав Стубб. — У них не було б іншого вибору».

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на прохання про коментар ЗМІ. Сі намагається зобразити Китай як нейтрального гравця в дискусіях про війну, а його уряд критикує росію за напади на цивільних осіб і погрози застосувати ядерну зброю. Китай принципово виступає проти міжнародних санкцій, заявляючи, що поважає лише покарання, підтримані Організацією Об'єднаних Націй, і звинувачує США та їхніх союзників у розпалюванні війни шляхом надання зброї Україні, пише Bloomberg.

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Згідно зі статистикою, зібраною Bloomberg, минулого року на Китай припадало близько 28% від загального обсягу торгівлі росії, у 2021 році було 19%. Європейський союз, навпаки, побачив, що його частка в російській торгівлі впала до 17% з 36% за цей період.

Сі прийняв путіна в Пекіні 16 травня і закликав до проведення міжнародної конференції за участю росії та України для розв’язання того, що він назвав «українським питанням».

Новий глава Фінляндії склав присягу 1 березня і раніше обіймав посади прем'єр-міністра, міністра фінансів і міністра закордонних справ у 5,5-мільйонній країні. Його попередник Саулі Нііністьо досяг конституційного терміну перебування на посаді після 12 років перебування при владі. Виступаючи в президентському палаці XIX століття, Стубб заявив, що Китай виграє від припинення «агресивної та колоніальної війни» путіна в Україні.

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«Він повинен захищати міжнародні правила, які пов'язані з територіальною цілісністю і суверенітетом, — сказав він. — Це було б правильно. І це також продемонструвало б лідерство Китаю. Наразі не може бути й мови про те, щоб наполягати на припиненні вогню, потрібні справжні мирні переговори. Єдине, що розуміє росія, — це сила. І тому що більше ми зможемо допомогти Україні зараз, то швидше закінчиться війна».

Александр Стубб також закликав Європу посилити підтримку України, одночасно нарощуючи власну обороноздатність у традиційних військових сферах, а також протистояти гібридній війні з боку росії. За його словами, Україна потребує як матеріальної допомоги, що містить фінансову допомогу, так і політичної підтримки, включно зі зміцненням курсу на членство в ЄС та в НАТО.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за словами генсека НАТО, Китай повинен заплатити за підтримку війни путіна.

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