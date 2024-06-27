«Слідом за Еллертом»: Ксенія Мішина полетіла до Америки

Популярна акторка, зірка серіалу «Крепостна» Ксенія Мішина, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, разом з сином Платоном відправилась до Нью-Йорку. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала відео з аеропорту у Польщі, де вони сідали на літак до Нью-Йорку. Ксенія зізналась, що ледве встигли, бо пересадка була дуже короткою. А ще виявилось, що їх багаж у літак так і не встигли завантажити. Але, судячи з відео, які акторка виклала вже з самого міста, це ніяк не зіпсувало їм настрою.

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«Нью-Йорк», — коротко написала Ксенія під відео, де стрибає разом з сином по вулиці великого міста.

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Виявилось, що Ксенія дасть у Нью-Йорку ще й акторський майстер-клас на запрошення акторки, яка давно мешкає у Америці, Світлани Косолапової. Підписники Ксенії, навіть, припустили, що вона може зустрінеться там з Олександром Еллертом — переможцем проєкту «Холостячка», роман з яким тривав майже рік. Колишній сценарист «Кварталу 95» під час повномасштабного вторгнення виїхав з України і поки не повернувся.

«Чекаємо фото з Сашею, будьте щасливі, так довго чекали на це», — написали в коментарях.

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«Поїхала слідом за Еллертом в Америку», — зробили припущення дописувачі.

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Мішина поділилася зі своїми підписниками враженнями від міста, у тому числі, центрального парку Нью-Йорку.

«Нарешті, добрались до Централ-парку, — сказала Ксенія, показуючи відео. — Ну, виглядає, як такий звичайний парк. Поки що…»

Шанувальники акторки побажали їй цікавої подорожі та класного відпочинку.

Нагадаємо, розпочалися зйомки 13-го сезону популярного романтичного реаліті «Холостяк».

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