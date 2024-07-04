Зеленський гостро відреагував на критику Єрмака: що сказав президент

Президент Володимир Зеленський вважає главу ОП Єрмака потужним менеджером, якого він поважає за його результативну роботу. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Bloomberg, відповідаючи на питання щодо великого впливу на прийняття рішень глави свого Офісу.

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«Є закон. Я президент за українським законодавством. А Єрмак — потужний менеджер. Один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди», — зауважив Зеленський на запитання журналіста Bloomberg.

На думку президента, про Єрмака почали говорити вже після того, як говорили так «про одного голову адміністрації, іншу людину серед депутатів, про третю (людину)». Також Зеленський пояснив, що, коли хочуть послабити якусь людину, то «б'ють» по її команді. За словами президента, це роблять ті, хто незадоволений ним.

«Все це працює просто для того, щоб атакувати мене. росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди… І так завжди — коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. Це і є політика тих, хто незадоволений мною. А мною незадоволені не лише росіяни… На жаль, не лише росіяни хочуть слабкого президента України», — пояснив він.

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Нагадаємо, у червні Washington Post опублікував матеріал про зростаючий вплив та «жагу до влади» Андрія Єрмака. Деякі високопосадовці, коментуючи це питання, виказали занепокоєння дедалі більшою залежністю Зеленського від голови ОП.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак увійшов до списку ста найвпливовіших людей світу за версією Time у 2024 році. Він став єдиним з українців, хто потрапив до цього рейтингу.

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Крім того, глава ОП опікується повернення з полону українських бійців.

Фото: скрін відео Bloomberg

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