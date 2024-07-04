Кулон-серце: цей тренд у прикрасах стає дедалі популярнішим

Багато хто помилково вважає, що прикраса у вигляді серця — привілей юних модниць. Ні, це не так. Кулон-серце — тренд 2024 року для всіх, хто хоче виглядати стильно. Нагадаємо, про ще один модний аксесуар — браслет на верхній частині руки — нещодавно розповідали «ФАКТИ».

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Носити такий кулон можна на ланцюжку, на шнурі або на стрічці. Шнурок і стрічка можуть бути як у тон прикраси, так і контрастними.

Розмір кулона залежить від ваших уподобань. Дуже гарний вигляд мають серця з венеціанського скла, з епоксидної смоли з вкрапленнями квітів або пелюсток, із самоцвітів.

У вигляді сердечок можуть і сережки або кліпси. Також серце може бути присутнім у каблучці. А ось брошки у вигляді сердечка чомусь не такі популярні.

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Образ серця не новий, тому важлива фактура і технологія.

Носити підвіску-серце краще в поєднанні з однотонним верхом. Тоді буде видно її красу. Дуже стильно поєднувати такий кулон з речами з деніму.

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Перш ніж купувати будь-яку прикрасу, подумайте, з чим її будете комбінувати. І бажано, щоб варіант був не один. Перш за все, можете уявити, який вигляд прикраса матиме на чорному гольфі.

Але головне: прикраса має вам подобатися.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з фешен-експерткою Світланою Батрак: «Навіть влітку італійки одягають чорні сукні».

Фото з альбому Ольги Сметанської

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