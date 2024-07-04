Варення з вишневого листя, яке підірвало інтернет: Наталя Калніна поділилась рецептом смаколика

Кулінарка Наталя Калніна, яка нещодавно нагадала рецепт холодника, розповіла про незвичайне варення.

За її словами, це варення «підірвало інтернет». Готується воно з вишневого листя та смородини. В родині Наталі такий смаколик дуже полюбився, готують його щороку. Подають з млинцями та оладками.

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«Дочка взагалі з іншим варенням відмовляється їсти млинці», — пише кулінарка.

Для приготування ласощів знадобиться:

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На 1 кг ягід:

вишневе листя — 1 жменя

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вода — 300 мл (повинно вийти 200 мл відвару)

смородина — 1 кг

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цукор — 1 кг

лимонна кислота — ¼ч.л.

Весь процес приготування Наталя показала у відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати варення з черешні та варення з трояндових пелюстків.

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