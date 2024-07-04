Варення з вишневого листя, яке підірвало інтернет: Наталя Калніна поділилась рецептом смаколика
Кулінарка Наталя Калніна, яка нещодавно нагадала рецепт холодника, розповіла про незвичайне варення.
За її словами, це варення «підірвало інтернет». Готується воно з вишневого листя та смородини. В родині Наталі такий смаколик дуже полюбився, готують його щороку. Подають з млинцями та оладками.
«Дочка взагалі з іншим варенням відмовляється їсти млинці», — пише кулінарка.
Для приготування ласощів знадобиться:
На 1 кг ягід:
вишневе листя — 1 жменя
вода — 300 мл (повинно вийти 200 мл відвару)
смородина — 1 кг
цукор — 1 кг
лимонна кислота — ¼ч.л.
Весь процес приготування Наталя показала у відео.
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