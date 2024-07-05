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Швидкі мариновані огірки по-польськи із цибулею та морквою: хрумкі, смачні, з пікантним смаком (відео)

19:23 5 липня 2024
Огірки по-польськи

Хрумкі мариновані огірочки — чи не найулюбленіша з усіх заготовок українських господинь. Причому кожна з нас має власний, часто сімейний рецепт приготування такого смаколика.

Проте не зайвим буде додати до своєї скарбнички ще один рецепт — огірків по-польськи.

Що потрібно (з розрахунку на 1 л банку):

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  • огірки — 500 г;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • цибулина, морквина — по 1 шт.;
  • часник, парасольки кропу, лавровий лист, перець чорний, запашний перець, гірчиця в зернах.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • оцет 9% - 100 мл.

Приготування

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Передовсім треба підготувати огірки — перебрати їх, замочити у холодній воді на 2−3 години, знову промити і обрізати «хвостики» з обох боків. Банки теж мають бути промиті під проточною водою із содою та витерті насухо.

Подальший алгоритм дій:

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  • цибулю почистити від лушпиння, помити і нарізати півкільцями;
  • моркву очистити і нарізати кільцями;
  • сформувати вміст кожної банки: покласти на дно парасольку кропу, кілька гілочок промитої петрушки, трохи цибулі та моркви, 2−3 зубчики часнику, лавровий лист, а також по декілька горошин чорного та запашного перцю. Додати гірчицю у зернах і щільно заповнити банки огірками;
  • залити банки гарячим маринадом (для його приготування в каструлю з водою висипати сіль та цукор, додати оцет та прокип'ятити суміш протягом 1−2 хвилин);
  • простерилізувати банки;
  • закатати кришки і перевнути банки догори дном, накривши теплим пледом або ковдрою.

А ось як готує такі огірки відома львівська фудблогерка.

Зверніть увагу також на цікавий рецепт малосольних огірочків з «Бородинським» хлібом.

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