Швидкі мариновані огірки по-польськи із цибулею та морквою: хрумкі, смачні, з пікантним смаком (відео)
Хрумкі мариновані огірочки — чи не найулюбленіша з усіх заготовок українських господинь. Причому кожна з нас має власний, часто сімейний рецепт приготування такого смаколика.
Проте не зайвим буде додати до своєї скарбнички ще один рецепт — огірків по-польськи.
Що потрібно (з розрахунку на 1 л банку):
- огірки — 500 г;
- петрушка — невеликий пучок;
- цибулина, морквина — по 1 шт.;
- часник, парасольки кропу, лавровий лист, перець чорний, запашний перець, гірчиця в зернах.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 4 ст. л.;
- оцет 9% - 100 мл.
Приготування
Передовсім треба підготувати огірки — перебрати їх, замочити у холодній воді на 2−3 години, знову промити і обрізати «хвостики» з обох боків. Банки теж мають бути промиті під проточною водою із содою та витерті насухо.
Подальший алгоритм дій:
- цибулю почистити від лушпиння, помити і нарізати півкільцями;
- моркву очистити і нарізати кільцями;
- сформувати вміст кожної банки: покласти на дно парасольку кропу, кілька гілочок промитої петрушки, трохи цибулі та моркви, 2−3 зубчики часнику, лавровий лист, а також по декілька горошин чорного та запашного перцю. Додати гірчицю у зернах і щільно заповнити банки огірками;
- залити банки гарячим маринадом (для його приготування в каструлю з водою висипати сіль та цукор, додати оцет та прокип'ятити суміш протягом 1−2 хвилин);
- простерилізувати банки;
- закатати кришки і перевнути банки догори дном, накривши теплим пледом або ковдрою.
А ось як готує такі огірки відома львівська фудблогерка.
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