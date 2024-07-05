Швидкі мариновані огірки по-польськи із цибулею та морквою: хрумкі, смачні, з пікантним смаком (відео)

Хрумкі мариновані огірочки — чи не найулюбленіша з усіх заготовок українських господинь. Причому кожна з нас має власний, часто сімейний рецепт приготування такого смаколика.

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Проте не зайвим буде додати до своєї скарбнички ще один рецепт — огірків по-польськи.

Що потрібно (з розрахунку на 1 л банку):

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огірки — 500 г;

петрушка — невеликий пучок;

цибулина, морквина — по 1 шт.;

часник, парасольки кропу, лавровий лист, перець чорний, запашний перець, гірчиця в зернах.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

оцет 9% - 100 мл.

Приготування

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Передовсім треба підготувати огірки — перебрати їх, замочити у холодній воді на 2−3 години, знову промити і обрізати «хвостики» з обох боків. Банки теж мають бути промиті під проточною водою із содою та витерті насухо.

Подальший алгоритм дій:

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цибулю почистити від лушпиння, помити і нарізати півкільцями;

моркву очистити і нарізати кільцями;

сформувати вміст кожної банки: покласти на дно парасольку кропу, кілька гілочок промитої петрушки, трохи цибулі та моркви, 2−3 зубчики часнику, лавровий лист, а також по декілька горошин чорного та запашного перцю. Додати гірчицю у зернах і щільно заповнити банки огірками;

залити банки гарячим маринадом (для його приготування в каструлю з водою висипати сіль та цукор, додати оцет та прокип'ятити суміш протягом 1−2 хвилин);

простерилізувати банки;

закатати кришки і перевнути банки догори дном, накривши теплим пледом або ковдрою.

А ось як готує такі огірки відома львівська фудблогерка.

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