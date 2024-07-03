Жодної стерилізації: рецепт маринованих огірків по-фінськи

У липні городники вже починають масово збирати ґрунтові огірки. Перші з них готують малосольними, наприклад, за рецептом шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

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А для консервації на зиму на YouTube-каналі «Чарівний світ кухні» згадали про рецепт маринованих огірків по-фінськи.

Такі огірочки виходять хрусткими й смачними, а зберігати їх можна за кімнатної температури.

Інгредієнти:

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огірки — 3 кг;

вода — 3 л;

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сіль кам'яна — 6 ст. л.;

цукор — 400 гр;

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насіння гірчиці — 2 ч. л.;

лавровий лист — 3 шт.;

оцет 9% - 360 мл.

Приготування:

Огірки ретельно вимити, обрізати кінчики з обох боків. Великі огірки розрізати на 4 частини, дрібні — навпіл.

Замочити огірки у холодній воді на 2 години. У каструлі на великому вогні довести до кипіння 3 літри води. Додати в киплячу воду сіль, цукор, насіння гірчиці та лавровий лист.

Влити оцет в маринад і знову довести до кипіння. Обережно опустити огірки в киплячий маринад. Варити огірки 3 хвилини після зміни кольору. Зняти каструлю з вогню.

Розкласти огірки у стерилізовані банки, залити маринадом до верху. Закрити банки кришками та закутати ковдрою.

Залишити остигати при кімнатній температурі.

«Ці хрумкі, ароматні огірочки стануть справжньою окрасою вашого столу і відмінно підійдуть до будь-яких страв», — зазначає авторка рецепта.



Також для зимової заготовки підійде рецепт маринованих огірків «Французькі» від Лілії Цвіт.

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