Більше року рідні чекали на нього: у Кропивницькому поховали бійця, який поліг на Луганщині

40-річний Володимир Чумаченко був командиром відділення протитанкових ракетних комплексів взводу вогневої підтримки. До великої війни працював майстром з ремонту комп’ютерної техніки. Його мобілізували у грудні 2022 року, а навесні 2023 року захисник загинув біля селища Білогорівка Луганської області. Понад рік його вважали безвісти зниклим. І днями його вдалось повернути додому, повідомляє Кропивницька міська рада.

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«Володимир закінчив Кіровоградський (тепер — Центральноукраїнський) національний технічний університет за спеціальністю „Системи управління і автоматики“ та здобув кваліфікацію інженера-системотехніка і кваліфікацію магістра з систем управління і автоматики. З дитинства любив займатися складанням різних електронних схем, різних пристроїв. Це стало частиною його життя. Був відмінним майстром з ремонту комп'ютерної техніки, пристроїв і мобільних телефонів. Будь-яка робота виконувалася їм досконало і бездоганно».

Із 1 грудня 2022 року Володимир Чумаченко став на захист Батьківщини, воював у складі аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Солдат загинув 4 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Білогорівка під час виконання бойового завдання — зупинити російських окупантів. Офіційно рік вважався зниклим безвісти і тільки у квітні 2024 року за збігом ДНК воїна було визнано загиблим».

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За словами земляків, Володимир Чумаченко понад усе любив життя, був чудовою, чуйною, доброзичливою людиною. Турботливим, люблячим сином, батьком, братом, онуком, щирим, надійним другом та побратимом, завжди готовим прийти на допомогу.

«Без рідної людини залишились мама, син, брат та бабуся захисника».

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