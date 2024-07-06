Франція в серії пенальті вибила Кріштіану Роналду та компанію з Євро-2024: відеоогляд матчу ¼ фіналу

У п'ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи з футболу, боротьбу на якому ще у групі припинила збірна України, визначилася перша півфінальна пара. Компанію переможцю поєдинку Іспанія — Німеччина (2:1 в овертаймі) складуть французи на чолі з Кіліаном Мбаппе.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. ¼ фіналу

Португалія — Франція — 0:0 (по пенальті — 3:5)

Саме португальці та французи зустрічалися один з одним у фіналі Євро-2016, і тоді піренейці без Кріштіану Роналду у складі вирвали перемогу у додатковий час — 1:0. На Євро-2020 команді Дідьє Дешама не вдалося помститися супернику за ту невдачу — 2:2. Цього разу нічиєї бути не могло. Або Португалія, що лише в серії пенальті дотиснула до 1/8 фіналу словенців, або Франція, яка здолала бельгійців, мали припинити виступ на чемпіонаті Європи.

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Перший тайм суперники провели обережно, грали щільно, і до гольових моментів справа практично не доходила. Як результат — лише один удар у площину воріт на обидві команди (у французів).

На щастя, після перерви стало веселіше, пішли гольові моменти, але голкіпери команд Діогу Кошта та Меньян діяли бездоганно. А вже у компенсовані до основного часу поєдинку хвилини команду Роберто Мартінеса врятував… 41-річний захисник Пепе.

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Словом, розбірки, як і у попередньому матчі ігрового дня, перейшли до овертайму. Після 30 хвилин додаткового часу — знову нулі на табло. Все вирішувала серія післяматчевих пенальті, в якій фатальним став удар у штангу португальця Жоао Феліша. 5:3 на користь французів, які не перемагали у «лотереї» з часів домашнього ЧС-1998.

Путівку до фіналу команда Дідьє Дешама, яка не забила у п'яти зустрічах Євро-2024 жодного (!) м'яча з гри, оскаржить 9 липня у Мюнхені в матчі з Іспанією.

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Нагадаємо, що ще дві чвертьфінальні пари Євро-2024 сформували: Англія — Швейцарія та Нідерланди — Туреччина (обидві зустрічі — 6 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що один із лідерів збірної Англії Джуд Беллінгем покараний УЄФА за непристойний жест.

Фото ЕРА

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