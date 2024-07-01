Франція не забила у чотирьох поєдинках Євро-2024 жодного м'яча з гри і пробилася до чвертьфіналу: відеоогляд матчу 1/8 фіналу

У понеділок, 1 липня, після матчу 1/8 фіналу у Дюссельдорфі визначився ще один чвертьфіналіст чемпіонату Європи з футболу, на якому збірна України не змогла вийти з групи. Нагадаємо, що раніше вже відбулися чотири зустрічі цієї стадії турніру: Швейцарія — Італія (2:0), Німеччина — Данія (2:0), Англія — Словаччина (2:1 в овертаймі) та Іспанія — Грузія (4:1).

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. 1/8 фіналу

Франція — Бельгія — 1:0

Гол: Вертонген (85, у свої ворота).

РЕКЛАМА

Історія протистояння географічних сусідів налічує цілих 120 років (1904-го у Брюсселі бельгійці та французи зіграли внічию — 3:3). Звітна очна дуель суперників стала ювілейною, 80-ю (у Франції — 28 перемог, у Бельгії — 31, ще 20 зустрічей завершилися внічию). Далі міг пройти лише один — або колектив Дідьє Дешама, який не забив у трьох матчах групового турніру жодного м'яча з гри, або команда Доменіко Тедеско, котру нещадно освистали свої ж вболівальники після «боягузливої» нічиєї з Україною.

У першому таймі видовищністю і не пахло, та й 100-відсотковими гольовими моментами, хоча наприкінці 45-хвилинки французи все ж таки притиснули суперника до воріт.

РЕКЛАМА

Із вартою заздрості наполегливістю «стріляла» Франція повз ворота бельгійців майже весь другий тайм. До 85-ї хвилини, коли… бельгійці «зусиллями» Вертонгена забили у свої ворота — 1:0. Ось так все банально — команда Демаша, яка не забила у чотирьох матчах турніру жодного (!) м'яча з гри, у чвертьфіналі.

Путівку до півфіналу Євро-2024 збірна Франції оскаржать 5 липня у Гамбурзі з переможцем матчу Португалія — Словенія.

РЕКЛАМА

Ще раніше чвертьфінальні пари чемпіонату Європи сформували: Англія — Швейцарія (5 липня у Штутгарті) та Іспанія — Німеччина (6 липня у Дюссельдорфі)

Остання чвертьфінальна пара турніру визначиться за підсумками поєдинків 1/8 фіналу Румунія — Нідерланди та Австрія — Туреччина (2 липня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що суперкомп'ютер передбачив фіналістів та переможця Євро-2024.

Фото Belga

103

Читайте нас у Facebook