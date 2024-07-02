Португалія з незабитим Кріштіану Роналду в овертаймі пенальті проповзла до чвертьфіналу Євро-2024: відеоогляд матчу

У понеділок, 1 липня, після зустрічі Франція — Бельгія (1:0) у Франкфурті відбувся ще один поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Вперше на турнірі вболівальники побачили серію післяматчевих пенальті.

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Євро-2024. 1/8 фіналу

Португалія — Словенія — 0:0 (за пенальті — 3:0)

На 105-й хвилині Кріштіану Роналду (Португалія) не реалізував пенальті, а на 105+1-й був вилучений головний тренер словенців Матяж Кек.

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Кріштіану Роналду та компанія, що пережили легкий шок в останній грі групового турніру з Грузією (0:2), звичайно ж, хотіли не повторити помилок Євро-2020, коли вони вилетіли саме в 1/8 фіналу. Екзаменатором команди Роберто Мартінеса виступила непоступлива Словенія, яка завершила усі три зустрічі в групі внічию.

Ось і у звітній грі португальці в перші 45 хвилин безроздільно володіли ігровою перевагою, але організовані балканці, які лише зрідка тікали в контратаки, дозволили їм завдати по своїх воротах лише чотири удари (два з них — у площину воріт). Нулі на табло до перерви.

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Після перерви піренейці стали «стріляти» частіше, але з тим самим успіхом. При цьому всі штрафні виконував Кріштіану Роналду, нікого не підпускав до м'яча. А як інакше? Він же на ЧЄ та ЧС аж 58 разів «стріляв» прямими ударами зі штрафних і… аж один гол забив.

Словом, 90 з лишком хвилин для визначення переможця не вистачило. Тому італійському рефері Орсато та 22 хлопцям у червоних та білих футболках довелося ще півгодини бігати полем.

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На 105-й хвилині Кріштіану Роналду на очах своєї матері, що сиділа на трибунах, отримав шикарний шанс забити свій 15-й гол у фінальних турнірах чемпіонату Європи, але переграти одного з найкращих воротарів світу Облака з пенальті не зміг. Сейвисько словенця! І вилучення з тренерської лави наставника словенців Матяжа Кека за зайві емоції.

Який же шанс вирвати перемогу був у Словенії на 114-й хвилині, але Шешко не реалізував чистий вихід віч-на-віч із голкіпером суперника.

У результаті переможець дуелі визначався в серії післяматчевих 11-метрових ударів, героєм якої став голкіпер Португалії Діогу Кошта, який відбив усі три (!) удари словенців (зокрема ексдинамівця Вербича). До речі, Кріштіану Роналду в «лотереї» не схибив.

У чвертьфіналі чемпіон Європи-2016 Португалія 5 липня у Гамбурзі зіграє з віцечемпіонами світу-2022 французами.

Інші пари ¼ фіналу сформували: Англія — Швейцарія (5 липня у Штутгарті) та Іспанія — Німеччина (6 липня у Дюссельдорфі).

Останній чвертьфінальний дует визначиться за підсумками поєдинків 1/8 фіналу 2 липня: Румунія — Нідерланди та Австрія — Туреччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія з фантастичним голом Беллінгема на 90+5-й хвилині врятувалася від вильоту і в овертаймі вибила словаків з Євро-2024.

Фото РА

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