Іспанія зняла «прокляття» господарів ЧС та ЧЄ, вибивши на 119-й хвилині Німеччину з Євро-2024: відеоогляд матчу ¼ фіналу

У п'ятницю, 5 липня, за підсумками поєдинку у Штутгарті визначився перший півфіналіст Євро-2024. У так званому прихованому фіналі чемпіонату Європи зійшлися господарі турніру німці, які вибили в 1/8 фіналу Данію (2:0), та іспанці, що розгромили сенсаційну Грузію (4:1). Битва розтягнулася аж на 120 з лишком хвилин.

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Євро-2024. ¼ фіналу

Іспанія — Німеччина — 2:1 у додатковий час

Голи: Ольмо (51), Меріно (119) — Вірц (89).

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На 120+5-й хвилині вилучений Карвахаль (Іспанія)

Найрезультативнішій збірній турніру Німеччині (10 м'ячів) протистояла Іспанія, яка виграла на чемпіонаті Європи всі чотири поєдинки і пропустила у свої ворота лише один м'яч (та й той забив собі захисник Ле Норман).

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«Гра з Іспанією не стане останнім матчем Крооса, наступного тижня він зіграє ще два матчі», — намагався деморалізувати суперника наставник бундестім Юліан Нагельсманн, натякаючи, що легенда футболу закінчить кар'єру лише після фіналу Євро-2024.

Ще та заруба пішла на поле з самого початку, і вже на 8-й хвилині іспанці через травму втратили Педрі. Загалом досить-таки рівний перший тайм, хоча бундестім виглядав трохи переконливіше.

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Але на початку другого тайму Іспанія шокувала більшу частину стадіону у Штутгарті. 16-річний вундеркінд Ямаль викотив м'яч під удар, і футболіст… німецького «Лейпцига» Ольмо вивів триразових чемпіонів Європи вперед — 1:0.

Німці, зібравши всю волю в кулак, робила все можливе, щоб врятувати матч. Фюллькруг пробив у штангу, Хаверц, перекидаючи воротаря, не влучив у порожні ворота. І все ж на 89-й хвилині Вірц, який вийшов на заміну, врятував Німеччину і перевів гру в овертайм — 1:1.

У додатковий час більше шансів вирвати перемогу мали німці, але на 119-й хвилині Меріно після навісу Ольмо приніс команді де ла Фуенте вистраждану перемогу — 2:1.

Не могла Німеччина обіграти Іспанію в офіційних матчах 36 років (на Євро-1988 було 2:0). Не обіграла й цього разу. У прощальному матчі Крооса…

До речі, іспанцям нарешті вдалося зняти «прокляття» господарів чемпіонатів світу та Європи, яких до сьогоднішнього вечора жителі півдня не обігрували жодного разу (а на Євро ще й не забивали).

Путівку у фінал Євро-2024 збірна Іспанія оскаржить 9 липня у Мюнхені з переможцем матчу Португалія — Франція.

Нагадаємо, що ще дві чвертьфінальні пари чемпіонату Європи сформували: Англія — Швейцарія (6 липня у Дюссельдорфі) та Нідерланди — Туреччина (6 липня у Берліні).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла вийти з групи Євро-2024.

Фото РА

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