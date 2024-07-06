Пекельна спека затримається і після 15 липня: Наталка Діденко про погоду на наступному тижні

Надзвичайна спека с денною температурою аж до +40 градусів затримається в Україні й після 15 липня.

«У денні години максимум досягатиме +33+39, місцями до +40 градусів! І ця спека ще затримається і далі, після 15-го липня. Нижчими будуть градуси лише в західних областях України», — прогнозує синоптикиня Наталія Діденко.

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Фото Н.Діденко

Щодо прогнозу погоди на найближчі дні, то у неділю, 7 липня, температура повітря очікується в межах +26+32 градусів.

На півдні та південному сході +30+34 градуси. Дощі малоймовірні.

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«У Києві 7 липня суха сонячна погода з температурою повітря +27+29 градусів. Надалі у столиці також очікується сильна спека», — зазначила вона та додала, що особливо спекотно буде на півдні та сході України.

Нагадаємо, що надзвичайно спекотна погода поєднуватиметься ще й з магнітними бурями — магнітосфера Землі не буде спокійною до 16 липня.

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Фото Pixabay

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