Макети ще підвезуть: у Повітряних силах прокоментували радість росіян щодо «вдалих ударів»

Минуло вже два роки і сто тридцять чотири дні війни. Росіяни постійно б'ють по мирних містах та селах, атакують українську енергетичну інфраструктуру й військові об'єкти.

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Інформація про «знищення» дорогого західного військового озброєння часто з'являється у пабліках російських воєнкорів.

Напередодні Z-канали повідомляли, що у Кривому Розі на аеродромі «Долгінцеве» знищено винищувач МіГ-29 та пошкоджено два Су-25.

Сьогодні російські воєнкори написали про удари по району міста Южне біля Одеси. Стверджують, що знищено дві пускові установки Patriot та одну РЛС «Жираф».

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У Повітряних силах ЗСУ офіційно опублікували відео з російського військового пабліку, де «Іскандер» завдає ударів по українських об'єктах.

«Звісно, і ми, і ворог маємо втрати техніки і людей. Але жодна зі сторін не говорить про це публічно. Зрозуміло чому! Як виняток, аби пояснити суспільству, що не все так однозначно, демонструю два свіжих ворожих удари „Іскандерами-М“, знятих з російських розвідувальних БпЛА», — написав командувач ППО Микола Олещук.

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Він повідомив, що українські військові тримали відкритими й у Кривому Розі, й на Одещині макети, які й знищили росіяни.

«Аеродром „Долгінцеве“ (Кривий РіГ — 3.07) та район „Южноє“ (Одещина — 6.07) — особовим складом Повітряних Сил успішно проведено заходи з пасивної оборони! Дякую усім, хто допомагає з якісними макетами літаків та ЗРК. У ворога стало менше „Іскандерів“, а макети ще підвезуть», — додав Олещук.

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Зазначимо, за інформацією Командування ППО, у ніч на 7 липня противник атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської області росії.

«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 „шахедів“ у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях», — йдеться у повідомленні.

Щодо подій на фронті, то найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському і Курахівському напрямках.

За даними Генштабу, на лінії зіткнення відбулося 123 бойових зіткнення.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 48 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 60 КАБів), використав для ураження 317 дронів-камікадзе. Здійснив 2772 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.



Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 6 липня росіяни вдарили по енергетичній структурі Сумської області. Через атаку росіян були знеструмлені населені пункти області у кількох районах.

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