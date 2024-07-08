Чи законно виші «здають» відрахованих студентів ТЦК: що про це говорять юристи

Керівництво вищих учбових закладів має інформувати Территоріальні центри комплектації та соціальної підтримки про студентів, які були відраховані з вишу.

ВІДЕО ДНЯ

Це підтвердила адвокатка Орися Швець в коментарі Новини.LIVE.

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За її словами, відповідна постанова Кабміну передбачає, що державні органи, підприємства та організації зобов'язані в семиденний строк повідомляти ТЦК та СП про прийняття на роботу чи звільнення працівників. Це стосується і відрахування студентів із вищих навчальних закладів.

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До речі, раніше в Міноборони заявляли, що відстрочку від мобілізації отримують не всі військовозобов'язані, які вступають на навчання до вишів, а тільки ті, хто вступив на бюджет, на денну або дуальну форму. Призову підлягають студенти, які навчаються заочно, які здобувають другу вищу освіту та ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну.

Фото Pixabay

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