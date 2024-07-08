Літнє обрізування лаванди: ці прості дії забезпечать її пишне цвітіння

Відома своїми заспокійливим ароматом і красивими фіолетовими суцвіттями, лаванда популярна серед садівників як завдяки своїй естетичності, так і завдяки своєму потенціалу практичного використання. Щоб насолоджуватися її здоров'ям і пишним ростом, необхідна регулярна обрізка, особливо влітку. Правильна обрізка не тільки сприяє росту рослини, але й збільшує рясність її цвітіння, пише zielona.interia.pl.

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Ключовий період обрізки — це літо, тобто з липня до кінця серпня. Літня обрізка лаванди зосереджена на видаленні відцвілих суцвіть і безлистих стебел. Таким чином рослина не витрачає поживні речовини на живлення непотрібних фрагментів, а також стимулюється до повторного цвітіння і густішання. Літню обрізку варто проводити не рідше одного разу на сезон, а за необхідності — навіть частіше, регулярно видаляючи непотрібні суцвіття, що допомагає підтримувати рослину в оптимальному стані та запобігає її надмірному розростанню та одерев'янінню стебел.

Літня обрізка сприяє підвищенню густоти, що особливо важливо для підтримки компактних пишних кущів. Якщо регулярно видаляти старі квіти, лаванда не тільки матиме привабливий вигляд, але й зміцніє, що призведе до подовження терміну життя рослини до 20−30 років.

Літня обрізка також допомагає надати кущу лаванди форму кулі. Варто також пам'ятати, що цей захід не тільки покращує зовнішній вигляд рослини, але й забезпечує кращу циркуляцію повітря між гілками. Краща циркуляція повітря знижує ризик виникнення грибкових захворювань та інших інфекцій, що є ключовим фактором для збереження її здоров'я. Правильно обрізана лаванда росте сильнішою і витривалішою, що робить її менш сприйнятливою до шкідників і стресу від різких перепадів температури.

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Найкращий час для обрізки лаванди — вдень, коли вміст ефірних олій у суцвіттях найвищий, а рослина перебуває у повному розквіті. Обрізка в цей час зводить до мінімуму ризик інфікування й дозволяє ранам від обрізки швидко висохнути. Пам'ятайте, що не варто обрізати лаванду у вологі та дощові дні — це перешкоджає її відновленню.

Правильне обрізування лаванди передбачає вкорочення стебел приблизно на третину їхньої довжини. Дуже важливо видаляти квітучі суцвіття і безлисті стебла, що стимулює рослину оптимально використовувати наявні ресурси. Однак слід бути обережним, щоб не обрізати рослину занадто низько, оскільки це може пошкодити судинні пучки в стеблі та ускладнити розподіл поживних речовин, поглинутих з ґрунту.

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Для обрізування лаванди найкраще використовувати гострі й чисті секатори, які забезпечують точний зріз, не смикаючи стебла. Після обрізки рослину слід добре полити та внести рідке добриво, яке сприяє відновленню й росту. Обрізані частини лаванди, особливо суцвіття, можна використовувати для сушіння. Висушені квіти лаванди чудово підходять для виготовлення ароматичних саше для відлякування молі та надання приємного аромату одягу. Лаванду також використовують як добавку до страв або напоїв.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що родина з Вінниччини засадила город лавандою, щоб допомагати ЗСУ.

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