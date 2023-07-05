«Після 24 лютого брат пішов добровольцем на війну»: родина з Вінниччини засадила город лавандою, щоб допомагати ЗСУ

Щоб насолодитися неймовірним запахом та цвітінням лаванди, не обов’язково підійматись високо в гори. Для цього можна поїхати у селище Тиврів на Вінниччині. Там на 30 сотках землі родина Шиянів створила справжню казку, бо лаванда — то спогади про тепле літо, романтику, ніжність та легкість. І занурившись в таємничу силу квітки, яка є символом Провансу, наповнюєшся її густим та терпким ароматом. Оскільки сезон лаванди у розпалі, сім'я з радістю приймає містян на фотосесії. Реалізовують букетики, саше, плетуть вінки на замовлення. Всі вторговані кошти вони віддають на армію, де служить дуже дорога їм людина.

— Можна сказати, що до вирощування лаванди ми прийшли випадково. Мій чоловік працював начальником у реєстраційній службі, проте її ліквідували й, відповідно, його скоротили. Потрібно було знайти роботу, але виявилось, що це важко, — розповіла «ФАКТАМ» власниця поля Марина. — Якось ми з ним дивились серіал «Лавандова імперія», і він зацікавився, що з квітів можна заробити гроші. Почав читати про лавандовий бізнес. Раніше це все активно розвивалось у Криму, зараз навіть на Вінниччині чимало локацій, проте не всі роблять ефірну олію. А ми хотіли саме цього. Вирішили спробувати, тому чотири роки тому замовили саджанці й посадили біля садиби. Брат з моїм чоловіком купили обладнання, щось там доробили й виготовляли олію. Мала бути навіть співпраця за кордоном. Проте потім почалась повномасштабна війна…

Чотири роки тому подружжя замовило саджанці й посадило квіти біля садиби

— Саме через вторгнення рф ваш бізнес переформатувався й тепер працює виключно на перемогу. Що стало тією рушійною силою?

— 24 лютого мій 31-річний рідний брат поїхав на роботу, де йому сказали писати заяву на відпустку за власний рахунок на 15 днів. Додому він вже не повернувся, а відразу до військкомату. Служить у 59-й окремій мотопіхотній бригаді у ремонтній роті. Чогось так склалось, що ремонтників часто обділяють. Їм привозять техніку, й досить часто вони її приводять до ладу за власний кошт. Постійно купували туди зварювальні апарати, болгарки… Але запити є постійно, і ми повинні допомагати. Тому вирішили, що прийматимемо відвідувачів на фотосесії серед лавандового поля, а кошти всі — на фронт. Ми беремо чисто символічно 50 гривень за вхід, адже мешканці селищ і просто не можуть заплатити більше. Багато хто втомився, українцям важко. З дітей до 10 років та військовослужбовців грошей не беремо принципово.

Ось днями до нас помилуватись красою квітів та зробити світлини приходили чимало родин військових. І це було дуже зворушливо, коли вони усміхались і раділи, що поруч з дітками у відпустці. Це для них пам'ять. Головною на полі зараз є моя мама, але допомагаю їй і я. Догляд вимагає чимало фізичної праці, тому що кущі потрібно сапати, обстригати. Коли приїжджав брат з передової у мінівідпустку, він трохи опікувався цим, а так мій чоловік ще бере на себе цю роботу.

Часто фотосесії серед квітів влаштовують діткам

— А для картоплі місце залишили?

— Звісно, бо як же жити у сільській місцевості без нашого другого хліба? Щоправда, садимо вже менше, але вистачає. Крім того, поруч з полем знаходиться пасіка брата, тож ще й про неї дбаємо, передаючи партії меду бійцям. Вони вже смакували першим медом, то дуже щасливі.

— Сусіди, дивлячись на лавандовий рай, певно, й собі хочуть подібне?

— Навпаки. Споглядаючи, наскільки то складно і вимагає постійної праці, не наважуються. А, крім лаванди, є ще багато іншої роботи біля хати.

— Які поради дасте тим, хто хотів би й собі мати вдома цю розкішну квітку?

— Рослини пересаджують у ґрунт з середини травня, як тільки минуть останні заморозки. У горщиках або у відкритому ґрунті лаванду можна вирощувати на всіх типах ґрунту, вона не потребує багато води. Просто поставте її на сонячне місце з сухим, добре дренованим ґрунтом. У саду висаджуйте рослини на відстані 60 сантиметрів одна від одної вздовж рядів і 1 метра між рядами. Для медичного та кулінарного використання лаванду можна сушити перед додаванням до препаратів, трав'яних чаїв, відварів тощо. У саду або на балконі лаванда приваблює бджіл і відлякує попелицю. Рослини лаванди будуть добре себе почувати поруч з редискою, чебрецем, кабачками, капустою, помідорами. Пагони слід щорічно обрізати аби омолодити рослину й сформувати красивий та пишний кущ. Квітка легко переносить навіть морози, тому викопувати її не потрібно, але можна утеплити.

Раніше про таємниці вирощування лаванди «ФАКТАМ» розповідала власниця сімейного розплідника на Черкащині Олена Павлова.

167

Читайте нас у Facebook та Instagram